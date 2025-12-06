Judiciales

El abogado de Sebastián Marset reveló cuándo se iba a entregar y por qué lo descartaron

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

Para ser abogado de determinadas personas que han cometido delitos y que tienen sobre sí serias acusaciones a nivel social, la confianza es un valor fundamental. Santiago Moratorio generó un ida y vuelta con Sebastián Marset, uruguayo acusado de narcotráfico en países como Bolivia, Paraguay y Estados Unidos, que le permitió afianzarse en la defensa de toda la familia.

Moratorio dice que, desde un comienzo, dejó en claro que la relación era estrictamente profesional. Dentro de sus posibilidades, hace todo lo que esté a su alcance para que sus litigios prevalezcan por sobre los que acusan a sus clientes.

Confiesa que el trabajo es titánico y revela que hace algunos meses, luego de que Marset se haya escapado de una operación policial en Bolivia, evaluaron que se entregara pacíficamente. Sin embargo, con la detención de Gianina García Troche —expareja y madre de los hijos de Marset—, entendieron que las garantías no estaban dadas para que se diera el debido proceso en Paraguay.

Moratorio, en entrevista con Montevideo Portal, dice que se plantea la situación en la que su defendido caiga y deba enfrentarse a la Fiscalía. Asegura que lo representará donde sea y se preparará para ello.

Las autoridades paraguayas sospechaban que la desmejora de salud de García Troche era una estrategia para fugarse. ¿Usted qué piensa sobre eso?

La supuesta teoría queda totalmente fuera de lugar habida cuenta de la gravedad clínica de mi defendida. Esto es algo que hace meses venimos pidiendo; hay algo… además del deterioro en la salud mental de ella. Empezó con unas convulsiones que no son nuevas. Hay filmaciones dentro de la cárcel donde se la ve desmayada, le aparecen moratones en el cuerpo, se golpea la cabeza. Tenemos todo el registro. No le hacen estudios; la ve un personal de medicina general de la cárcel donde está. Hay una situación muy poco garantista de la jueza Rosarito Montanía, y nosotros, por todos los medios posibles, vamos a presentar los escritos. No descartamos ninguna vía que la normativa paraguaya o internacional permita para frenar esto.

¿La falta de garantías es algo del sistema de justicia o es porque se trata de la madre de los hijos de Marset?

Es un caso puntual. Este es un caso que tiene una pata jurídica, mediática y política grande. Esto influye, hace presión y genera alarma pública. La propia jueza se siente muy presionada; cualquier resolución que toma la hace cuidándose de que no la tilden de corrupta o de que está… cuando, en realidad, lo que tiene que ser es garante. Es por el caso puntual de ella. Por ejemplo, no la podemos trasladar a un hospital por su peligrosidad, por el riesgo de fuga. La quieren aislada en una cárcel militar, siendo ella civil. Costó muchísimo el ingreso de una televisión, de un aire acondicionado. Lo que está pasando es lo que nosotros pensábamos que iba a pasar.

Las autoridades de Bolivia explicaron que Marset pasó a una fase violenta. De lo que habla con la familia, ¿qué le dicen a usted? Él ha tenido apariciones públicas.

Primero, no es muy simpática mi respuesta: lamentablemente no soy asesor de imagen de Sebastián Marset ni puedo ser comentarista de los videos que se puedan viralizar o de las cartas que puedan mandar. Eso se me escapa. Yo me preocupé mucho de marcar una línea inquebrantable de profesionalidad, seriedad y la función que ejerzo, así como la responsabilidad del desafío que implica para mí esta defensa.

¿Han barajado la posibilidad de que Marset se entregue?

En un momento se barajó, sí. En un momento, hace unos meses, él se iba a entregar, pero antes de que la madre de los hijos decidiera entregarse pacíficamente. Se mantuvo una reunión con el fiscal general paraguayo para ver si existían garantías como para que él se entregara y fuera sometido a un proceso con las debidas garantías.

La entrega de Marset destrabaría un montón de situaciones, por ejemplo, la de García Troche.

Sí. En su momento, cuando lo planteamos, podría haber destrabado situaciones con familiares. Pero luego, con el transcurso del tiempo, el hermano fue detenido en Brasil y pretendían extraditarlo a Paraguay. Nos opusimos y presentamos todo el contenido que tenían contra Diego. En seguida fue sobreseído y hoy está viviendo en Brasil. Lo mismo ocurrió con la hermana, Gimena: estaba paseando con la bebé por Madrid, la detienen, la tienen no sé cuántas horas en Interpol, la iban a extraditar. Nosotros presentamos todas las evidencias que teníamos y Bolivia no siguió adelante para no quedar pegado.

Ahora estamos con Gianina, que es la madre de los hijos. Viene siendo el proceso más duro, más difícil; viene siendo tormentoso para ella. No tienen nada contra García Troche, porque nunca cometió un delito. Se entregó pacíficamente, renunció al asilo. Decidió separarse y entregarse a la Justicia para someterse a un juicio, sabiéndose inocente. Una mujer que tiene hijos de tres, cinco, siete y diez años… ¿cómo, a lo largo de estos años, iba a abrir un montón de sociedades para blanquearle el dinero al padre de sus hijos? No entra en la cabeza y no tienen cómo acreditarlo, porque las sociedades que presentaron nunca tuvieron funcionamiento. No tenían movimientos, salidas o entradas de dinero.

¿Por qué no hay posibilidades de que Marset se entregue?

En este momento no está encima de la mesa. Yo creo que peor con toda la situación que estamos viviendo. En este marco, ver una posibilidad de que se entregue es inviable. No lo hablé, pero no lo tengo ni que hablar, porque se está dando todo lo que nosotros pensábamos que se iba a dar.

¿Cómo es el vínculo entre ella y él?

Va a ser para siempre, porque tienen cuatro hijos y fueron una pareja de muchísimos años, de toda la vida. Tienen un buen relacionamiento y los dos quieren lo mismo: que la madre esté con los niños. Después, cuando llegue el momento y estemos en pleno proceso penal contra Marset, veremos dónde estamos parados y qué puntos queremos controvertir. Porque si lo van a querer incriminar con lo que tienen —que son conversaciones de teléfonos encriptados que no tienen cadena de custodia, que no hay solicitud judicial previa—... hay un alias que acreditan que es él, pero no está claro que efectivamente lo sea.

¿Da por descontado que en algún momento van a dar con Marset?

No es que lo doy por descontado… pero sí. Como profesional me tengo que poner en esa situación. Tengo que estar preparado para enfrentar un proceso penal ya sea en Bolivia, Paraguay o Estados Unidos. Estamos haciendo un trabajo previo de carpetas, de jurisprudencia y de lo que hay. Los juicios se ganan o se pierden con pruebas; no podés juzgar a alguien por lo que dicen que es.

En la investigación por el atentado contra Mónica Ferrero, se habló de que Marset había dado la orden. ¿Eso lo relaciona como un tema político o en realidad tiene tintes de realidad?

Acá en Uruguay, por el momento, no lo veo como un tema político. Son líneas de investigación que lleva adelante la Fiscalía. No estoy en ese caso en particular, pero por lo que entiendo y pude informarme, no hay absolutamente nada que vincule al señor Sebastián Marset con el lamentable atentado que sufrió la doctora Ferrero. No hay evidencia; no tienen ninguna prueba que lo acredite o lo vincule, sino meras suposiciones, que están en todo su derecho.

¿El aviso de búsqueda que emitió Estados Unidos, que promete una suma de dinero, para Marset es porque hay una investigación en ese país?

Sí. En realidad se da por el tema de la cooperación internacional y por personas que han relacionado a Marset con algunos hechos en Estados Unidos, todo en el marco de la operación A Ultranza Py. El momento y la oportunidad para emitir ese aviso generan mucha duda, porque coincide con la extradición de Gianina y la confirmación de su traslado de Madrid a Paraguay. Ese mismo día sale la recompensa del gobierno de Estados Unidos.

¿En Bolivia en qué está la investigación?

Tienen delitos menores que cuentan, eventualmente, con evidencias. Y en todo lo otro del macrotráfico, la organización criminal… no tienen nada concreto. No tienen evidencia, directamente, pero sí se juntan muchas cosas.

¿Cuáles?

Que las personas que llevan adelante la investigación criminal eran las que lo vinculaban con él y, a partir de ahí, generaron diferentes líneas de investigación de Bolivia contra él.

¿Y en Paraguay?

En Paraguay es, básicamente, toda A Ultranza Py. Tiene más de 5.000 fojas, tiene cuatro años, tiene un montón de imputados. Hay muy pocos juicios, pocas condenas altas y muchos acuerdos abreviados producto de extorsiones a personas en las circunferencias de Marset. Los que están sujetos a juicio y la Fiscalía busca una imputación de muchos años, todavía no han pasado. Es una operación que dicen que es la más grande de la historia de Paraguay: no se encontró un gramo de droga, a nadie en flagrancia, y tiene muchísima espuma. Si te ponés a estudiar, hay muchísimas deficiencias y deja mucho que desear, sobre todo en cómo se manejan las autoridades paraguayas y en las deficiencias de su evidencia.

Muchas veces el abogado termina vinculado a la imagen de la causa o del cliente que defiende. ¿Qué piensa usted?

Creo que es un momento clave para defender la profesión. Está mal eso, porque es una estigmatización al abogado; podría pasar en todas las profesiones. Si sos contador, escribano, médico… todos deberían estar sujetos a ese tipo de juicios. Eso es bastante injusto. Es entendible porque sos el abogado que lo defiende, pero para serlo tenés que ser profesional.

Se suelen cuestionar los ingresos de los abogados defensores.

Sí, pero la ley no obliga a investigar eso. Nosotros no somos sujetos obligados de la ley de lavado de activos.

¿Se siente juzgado por fiscales y colegas por defender a Marset?

No. Tengo la suerte de tener un buen relacionamiento con todos. Lógicamente que con algunos fiscales en alguna audiencia he discutido más, pero siempre en el marco del respeto, porque somos todos abogados. Uno está llevando la acción penal y el otro la defensa penal.

¿Cómo conoció a Marset?

Ejerciendo el derecho penal se te van dando posibilidades, y el boca a boca en todo esto es importante. De conocernos a raíz de haber defendido a una persona que tiene cierta relación con él, te vas conociendo y vas viendo el grado de confianza al que podés llegar. Es netamente profesional.

