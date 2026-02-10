El Senado aprobó incremento del presupuesto para el Instituto de Derechos Humanos

Política

La Cámara de Senadores aprobó un aumento del 15 % para el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) durante los próximos cinco años. Para la votación del incremento, el organismo requería mayoría especial que obtuvo con el respaldo de la bancada del Frente Amplio y los legisladores colorados Tabaré Viera, Robert Silva y Heber Duque.

“Era muy importante votarlo porque si no se aprobaba este presupuesto, todo lo que significa la búsqueda de detenidos desaparecidos, que es una de las tantas funciones que tiene el instituto, no se iba a poder llevar adelante”, destacó Sebastián Sabini, presidente de la Comisión de Presupuesto.

En ese sentido, Sabini señaló que, del total del aumento, un 30 % será para la contratación de un equipo de antropólogos que ayuden a la búsqueda de desaparecidos y a mantener el alquiler de la retroexcavadora. “Es un equipo de 3 antropólogos, y un cargo profesional que trabajará en Argentina, ya que el 70% de los desaparecidos de nuestro país son situaciones que sucedieron en ese país”, explicó.

Además, el Inddhh creará siete cargos a partir del 2027 para suplir la reducción de convenios que el organismo tenía con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en diversas áreas del instituto como salud mental, discapacidad, infancia y medio ambiente. “Van a permitir hacer lo que ya se hacía, pero con funcionarios propios”, mencionó Sabini.

El Partido Nacional y algunos sectores del Partido Colorado decidieron no acompañar el pedido de recursos. “Nosotros siempre dijimos que el presupuesto de la comisión de los derechos humanos era suficiente como para poder continuar con la búsqueda de detenidos desaparecidos. (...) Hasta ahora, con este presupuesto, la institución pudo encontrar dos personas en el período pasado”, comentó el senador blanco Sebastián Da Silva.

El legislador opositor también mencionó que sugirieron una serie de iniciativas al instituto, pero no fueron tomadas en consideración. “Nosotros hemos hecho algunas propuestas de cómo aplicar la técnica agronómica de alta tecnología que hoy existe en el campo uruguayo a la hora de analizar los macro y micronutrientes para ver la presencia de cal en el suelo, y que no necesariamente sea la búsqueda solo a través de la excavadora y el antropólogo, pero a veces se empantana la discusión”, dijo.

Por otra parte, el senador colorado Gabriel Gurméndez, quien votó en contra del aumento, criticó la cantidad de organismos públicos existentes vinculados a los derechos humanos. “En el Estado uruguayo nosotros tenemos un Inddhh en el Parlamento, una Secretaría de DD.HH. y otra de DD.HH. para el pasado reciente en Presidencia, un instituto de violaciones de los DD.HH. en la dictadura en el Ministerio del Interior, otro Instituto de DD.HH. en el Ministerio de Desarrollo Social, otro en la Administración Nacional de Educación Pública, y después en las intendencias de Montevideo, de Canelones y de Rocha”, detalló Gurméndez. “Me parece que llega el momento de racionalizar, porque se solapan objetivos e instituciones, y se hace un uso indebido del dinero de la gente”, añadió.

En ese sentido, Sabini respondió que las funciones de todas estas instituciones son “distintas y complementarias” a las del instituto. “El Inddhh recibe denuncias de la ciudadanía, y a su vez depende institucionalmente del parlamento. No tiene nada que ver con otros organismos del Estado que tienen funciones ejecutivas”, concluyó.

