El Poder Ejecutivo ajustó el precio de la leche fresca: sube 2,3% desde esta semana

Economía

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El Ministerio de Economía y Finanzas dispuso un ajuste en el precio de la leche fresca tarifada, que aumentará a partir de esta semana en todo el territorio nacional. La actualización surge de la revisión semestral de la paramétrica que utiliza el Poder Ejecutivo para fijar el valor de este producto.

De acuerdo con el decreto, el litro de leche pasteurizada entera envasada en bolsas de polietileno tendrá un incremento de 2,3%, equivalente a $ 1,02 por litro. De esta forma, el precio máximo al público pasará de $ 44,17 a $ 45,19, aunque por redondeo el valor efectivo será de $ 45 por litro.

La norma también establece otros valores de referencia según el canal de comercialización. En el caso de la entrega a domicilio, el precio máximo será de $ 45,49 por litro, mientras que el valor al comerciante minorista se fija en $ 44,47. Para compras de partidas no inferiores a 50 litros directamente en plantas pasteurizadoras, el precio será de $ 39 por litro.

La leche alcanzada por la medida corresponde a la pasteurizada entera con un tenor graso no inferior a 2,6%, cuyo precio está regulado por el Poder Ejecutivo. El ajuste responde a la metodología habitual de actualización semestral que considera costos de producción y variables del sector lácteo

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