El Pit-Cnt relizará un paro parcial en octubre en reclamo por cambios en el presupuesto

Montevideo Portal
La Mesa Representativa del Pit-Cnt resolvió por unanimidad, este jueves, convocar a un paro parcial nacional con movilización, solidarizándose con los sindicatos que se encuentran en conflicto y para reclamar cambios en el Presupuesto Nacional. La medida no tiene un día fijado, pero se llevará a cabo entre el 20 y el 30 de octubre, en una fecha que será definida por el Secretariado Ejecutivo de la central.
El secretario del Pit-Cnt y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Enrique Méndez, explicó en el portal del sindicato que la movilización se desarrollará en Montevideo y el área metropolitana, mientras que en el interior del país las acciones estarán a cargo de los plenarios departamentales.
Méndez señaló que la resolución responde a un momento que está “marcado por conflictos, represión sindical, cierres de plantas, reestructuras y recortes”, además de que existe la necesidad de formar parte del debate presupuestal y reclamar un rumbo que priorice las necesidades sociales. “Queremos un presupuesto que mire hacia una estrategia nacional de desarrollo, que grave al gran capital y contemple propuestas concretas que ya presentamos en el Parlamento, como lo son la priorización de la educación, la vivienda, la Universidad de la República y el desarrollo industrial en el interior profundo del país”, afirmó.
“Hoy no vemos progreso en los Consejos de Salarios. Muchas mesas no logran instalarse, y las que funcionan ofrecen respuestas extremadamente insuficientes para las y los trabajadores. Mientras tanto, los conflictos surgen por decisiones empresariales”, aseguró.
Además, cuestionó la actitud del sector empresarial y la del gobierno, ya que las estrategias empresariales “avanzan sin tener en cuenta las necesidades populares", y el Estado “debe marcar con claridad la defensa de los puestos de trabajo, el desarrollo industrial y los derechos de la ciudadanía en todo el país”.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]