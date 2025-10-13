Judiciales

El Pinar: condenan a tres hombres por asociación para delinquir, tráfico de armas y rapiña

La Justicia condenó a tres hombres con antecedentes penales como autores penalmente responsables de múltiples delitos, incluyendo asociación para delinquir y varios delitos de rapiña agravada, receptación (incluyendo vehículos), y diversos delitos de porte y tráfico interno de armas de fuego y municiones en El Pinar.

Dos de ellos recibieron una pena de 6 años y 10 meses de penitenciaría, mientras que el tercero fue condenado a 5 años y 10 meses de penitenciaría.

La investigación se centró en la participación de los detenidos en diversos ilícitos registrados en las jurisdicciones de las Seccionales 7ª, 18ª y 27ª de Canelones. Entre estos delitos se investigó la rapiña a un comercio mayorista ocurrida en la mañana de este lunes 13 de octubre en la Paralela norte Interbalnearia y Pérez Butler.

Sobre este último caso, aproximadamente a las 09:30 horas, tres individuos a bordo de un vehículo Chevrolet Onix blanco interceptaron e inmovilizaron a la víctima, un hombre de 55 años, en una distribuidora.

De acuerdo con el reporte policial, dos de los asaltantes ingresaron al local tras romper un ventanal y, portando lo que parecían ser armas largas, sustrajeron aproximadamente $ 20.000 en efectivo, un parlante y una camioneta marca Hyundai H1. No se registraron disparos ni personas lesionadas.

En el marco del operativo de búsqueda, efectivos policiales detectaron e interceptaron a los presuntos autores a bordo de un auto en las inmediaciones de Empalme Nicolich.

Se identificó y detuvo a tres hombres de 41, 40 y 32 años, todos con antecedentes penales, a quienes se les incautó dinero en efectivo y efectos vinculados a la rapiña, incluidos billetes presuntamente falsos.

Posteriormente, con orden judicial, se allanó una finca donde se encontraron dos vehículos requeridos por rapiña y hurto en Canelones, una caja de parlante concordante con la robada, dos armas de fuego (una pistola calibre 9 mm y un rifle modelo AK47 calibre 22), y vestimenta y mochilas relacionadas con los hechos.

El análisis de la información obtenida permitió ubicar y recuperar en su totalidad la camioneta Hyundai H1 robada en las calles El Bosco y El Greco.

