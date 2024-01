El Pato Celeste recordó a Charoná y se la juró a Botija: “Lo tiro para abajo del túnel”

Curiosidades

Gustavo Torena, el hombre detrás de la máscara del Pato Celeste, buscará un lugar para ser candidato a diputado por el Frente Amplio. Este jueves, en entrevista con César Bianchi en Seré curioso (VTV), dijo que está seguro de que entrará al Parlamento y que en los próximos partidos de la selección uruguaya volverá con su alter ego a las tribunas del Estadio Centenario.

Sin embargo, consultado sobre qué puede pasar con Botija, el termo celeste personificado que es la mascota oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), contestó, descalificando a la opción elegida en la encuesta hecha por la organización: “Bueno, pero eso es un mamarracho”.

“No es que lo diga yo, no entiendo qué quiso hacer la AUF, la verdad que ahí el Nacho [Alonso, su presidente] no estuvo despierto. Porqué, no sé, una mascota que es un termo, que le pusieron publicidad. Un termo no es una mascota; ahí todo el mundo estuvo en contra”, dijo, para luego confirmar que “el Pato vuelve”.

Al preguntársele si habrá “lucha en el barro”, Torena respondió: “Y, bueno, en los próximos partidos que haya acá contra Uruguay capaz que me cuelo en el Estadio y lo tiro para abajo del túnel”.

“Ya pasó con Charoná”, agregó, recordando la famosa escena que protagonizó en el año 2004 con el indio de la célebre revista infantil, que, como recuerda ESPN, había llegado a un acuerdo con la AUF que presidía Eugenio Figueredo para que fuera la mascota de la selección.

Cuando sonó el himno aquella noche de 2004, Torena entró a la cancha y empezó a cantarlo al lado de los jugadores, ante la mirada de todo el Estadio. El propio Pato Celeste lo recordó en una entrevista con ESPN en 2007: “Entonces, en un momento me arrimé al Charoná y le dije: ‘¡Rajá de acá!’. Y el loco me miraba sin entender nada. Entonces aproveché que justo andaba por la boca del túnel y lo empujé. Se hizo pelota”.

Sin embargo, tras la mención a Botija y a Charoná en los estudios de VTV, retiró lo dicho y dijo: “Violencia no”.

“Yo tuve la suerte de que con el Pato Celeste me gané la vida, y también es bueno aclarar: acá no hay un jugador de fútbol que, en 20 años, pueda decir que me dio un dólar, que pueda decir que me daba camisetas para vender. No hay un jugador, ni ninguna organización, ni la AUF, ni Tenfield, que me daban pasajes o entradas para vender, nada. Siempre me la gané con la mía, pero, sin embargo, [hablan] del ‘curro del Pato que vende camisetas’”, dijo Torena.

“Y sí, compraba y vendía camisetas, y compraba y vendía vinchas, tamboriles y lo que fuera. E iba y los vendía en el exterior, en los clubes uruguayos por el mundo. Me recorrí el mundo, pisé los cinco continentes disfrazado de pato. Me conocí 67 países, tengo más de veintipico de pasaportes. Si, conocí varias costumbres y eso también me hizo madurar mucho, cuando iba a ir a Marruecos, a Sudáfrica, a Tailandia, a Corea, a Japón”, afirmó.

Torena sostuvo que esos viajes los solventaba él. “Era lo que hacía, llevaba cosas típicas uruguayas a uruguayos, en Nueva Zelanda, Australia, al club que está en Sídney. Viajé seis veces en dos años a Australia, y a Estados Unidos viajé 67 veces en tres años. Gracias a eso me subían de ascenso, compraba pasajes muy baratos, pero de tanto viaje me regalaban esos cupones y con esos me regalaban un pasaje barato. Me iba sentado en primera clase con grandes figuras del quehacer popular y del mundo, al lado de [Rafael] Nadal”, compartió el Pato Celeste.