El Partido Nacional plantó bandera en La Paloma, el último bastión del Frente en Rocha

En la mañana de este lunes de carnaval, una decena de militantes nacionalistas plantó a la hora 11 la bandera del Partido Nacional en el centro de La Paloma, en el cantero central donde confluyen las avenidas Nicolás Solari y Del Navío.

El diputado blanco de Rocha, Milton Corbo, dijo a Montevideo Portal que esta acción política representa un acto de militancia en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y simboliza el objetivo electoral del partido, que es “reconquistar La Paloma”, el último bastión frenteamplista del departamento.

“Compañeros del Partido Nacional (PN) que están trabajando muy bien en La Paloma desde la elección anterior, tradicionalmente lo habían hecho en la última elección, y ahora, en vísperas de lo que va a ser el referéndum, plantaron allí una bandera grande, gigante, en el centro de La Paloma, que además simboliza un poco nuestro objetivo electoral, que es reconquistar La Paloma, volver a que La Paloma sea una bastión del PN, y no solamente con un criterio político electoral, sino con una visión de gobierno porque hoy, que todo el departamento marcha en una dirección, todavía La Paloma no ha estado en la sintonía de ese cambio de paradigma, que se basa en la calidad de los servicios, en la mejora permanente, y no quedarse solo en aquella forma de hacer turismo de playa y sol, que a esta altura rinde poco y está perimida entre las ofertas nacionales e internacionales”, dijo Corbo a Montevideo Portal.

Los blancos reconquistaron electoralmente la Intendencia de Rocha en las elecciones de setiembre de 2020, tras 15 años de gestión frenteamplista, y ganaron tres de los cuatro municipios: fueron mayoría en Lascano, Castillos y Chuy, y perdieron en La Paloma. El FA se impuso en el principal balneario del departamento con 1.784 votos; el PN alcanzó 1.140 sufragios, y el Partido Colorado, 157.

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, explicó en enero por qué considera que La Paloma le sigue siendo esquiva a los blancos. “Nos faltaron 15 días más. Perdimos por 300 votos. Focalizamos nuestra acción básicamente en el Chuy y descuidamos La Paloma. Cuando vimos que el Chuy estaba ‘asegurado’, nos volcamos a La Paloma e hicimos el acto final ahí. Achicamos la brecha notoriamente, pero no nos dio el tiempo”, dijo Umpiérrez el mes pasado a El Observador. “Yo se lo decía al (difunto alcalde) Alcides Perdomo y ahora a Sergio Muñiz: la apuesta es ganarles La Paloma. En el buen sentido, como ellos van a ir por el resto, y es la lógica electoral. Pero no voy desde el punto de vista de estrangular a La Paloma, sino de ganarle en obras”, agregó.

Con la receta del Frente Amplio

Al entrar a La Paloma, hoy se puede ver sobre las columnas del alumbrado público cartelería rosada, de propaganda del sí, de quienes impulsan la derogación de 135 artículos de la LUC. Y durante varios meses se pudo ver en la Avenida Solari una bandera del Frente Amplio, frente a un comité de base.

Más allá de que el FA también plantó bandera en la misma avenida, ¿esta acción de los blancos en la rotonda del centro del principal balneario del departamento tensiona los límites habilitados para la propaganda político partidaria? “Obviamente que hay reglamentaciones que prohíben el uso de cartelería política o proselitista en algunos espacios públicos. Las columnas de UTE no podrían tener cartelería, del partido que sea”, respondió Corbo. El diputado blanco agregó que la rotonda central del departamento “es un espacio muy amplio y la bandera no obstaculiza”.

“El Frente lo hizo permanentemente, incluso en un lugar de mayor tránsito, al inicio de la Avenida Solari, a la entrada de La Paloma. No sé por qué ahora no lo ha hecho”, expresó.

“Es un acto de manifestación política, previa a este referéndum. De alguna manera, lo que el Partido Nacional ha venido en Rocha y en algunos lugares del interior del departamento, tradicionalmente bastiones del FA, fue competir en las mismas canchas que el FA: en la militancia diaria, en mostrar la bandera con orgullo, en el casa a casa, en el puerta a puerta. Todo eso es lo que han hecho los compañeros que significó el triunfo en el Chuy, bastión tradicional del FA, muy difícil de conquistar. En La Paloma estuvimos muy cerca. Los compañeros están peleando en la misma cancha en la que pelea el Frente”, sentenció.

El diputado niega que la colocación de esta bandera “cambie el carácter público” del espacio. “Puede ser que a alguno no le pueda gustar, pero mira que peor que eso es el uso de espacios públicos como hospitales, como hemos visto en Rocha, o centros de enseñanza en los que usando la cartelera gremial se manifiestan a favor de un tema como el referéndum que obviamente está marcado por un criterio político, porque lo impulsa el FA, no solo el PIT-CNT”, planteó. “Eso sí me parece que no es correcto. Usar el acto del 8 de marzo, que es de todas las mujeres, para hacer un acto proselitista me parece mal, pero esto es un espacio público, es una bandera del Partido Nacional, no molesta su significación ni afecta el paisaje, así que no está mal. Lo puede hacer el FA y lo ha hecho históricamente”, agregó.

La Paloma es un territorio deseado y con un peso simbólico particular para los blancos por varias razones. Sobre una de sus playas, La Serena, tiene su casa de veraneo el presidente Luis Lacalle Pou y además en este balneario el actual mandatario se despidió de su actividad política partidaria el 25 de enero de 2020. También en La Paloma, el padre del presidente, Luis Alberto Lacalle Herrera, organizaba cada verano desde hace más de una década los encuentros anuales del herrerismo, tradición que continuó Lacalle Pou.



Por otra parte, Corbo debatirá el 14 de marzo en el Teatro 25 de Mayo de Rocha por la LUC con el diputado del FA por Rocha, Gabriel Tinaglini. Lo organiza el diario El Este y retransmite Montevideo Portal.

