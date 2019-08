El Partido Digital, una fuerza política “ambizurda” que desafía el concepto de democracia

Uruguay 2020

Llegó a las oficinas de Montevideo Portal bromeando con que es candidato a presidente, aunque durante gran parte de la entrevista dio a entender que las aspiraciones del Partido Digital no son más que parlamentarias.

Sin embargo, cuando fue consultado sobre el accionar del partido en un presunto balotaje entre el Frente Amplio y el Partido Nacional o el Partido Colorado, puso reparos argumentando que las encuestas no tomaban del todo en serio a su fuerza política y no había que descartarla para esa instancia.

Está convencido de que la democracia necesita un sacudón y pasar a ser más directa que la actual y aplaude iniciativas como las de Montevideo Decide, que lleva adelante la Intendencia de la capital.

En una nueva edición del ciclo Uruguay 2020 conversamos con Daniel Goldman, candidato a presidente por el Partido Digital, que en las elecciones internas obtuvo 595 votos y logró el pase a las elecciones nacionales de octubre en búsqueda de alguna banca en el Parlamento para poner en práctica un sistema de propuesta de leyes mediante un sitio web.

¿El Partido Digital desafía el concepto de democracia tal cual lo tenemos incorporado?

Sin lugar a duda, totalmente. Nosotros venimos de un concepto de democracia que viene de Atenas, basado en hombres, masculinos, dueños de tierras, que eran una pequeña minoría. Después viene la Revolución Francesa y siguen siendo hombres, masculinos, pero se agrega, además de los que tienen tierras, los burgueses comerciantes, el primer proletariado, la gente de los oficios. Recién en 1927 vota en Uruguay una mujer. Seguimos con el mismo sistema democrático representativo cuando en realidad la mayoría de los políticos tratan de adivinar qué es lo que quiere el ciudadano en esos cinco años después del voto. No hay un ida y vuelta de preguntas y respuestas y tratar de ver realmente cómo represento al ciudadano de mejor manera. Nosotros influimos cada cinco años. Nosotros, en realidad, venimos a sacudir un poco el polvito de la democracia y hacerlo mucho más participativo. Ideológicamente nosotros somos participación total y transparencia extrema. Participación total porque tenemos 2.700.000 personas con posibilidad de voto, ciudadanos uruguayos que pueden aportar un montón a que nosotros, como Partido Digital, seamos sus representantes en el Parlamento y llevemos no una buena propuesta, sino la mejor propuesta. La mejor propuesta para Uruguay, no para mí o para el Partido Digital o para otro partido, la mejor propuesta para el Uruguay.

¿Están basados en alguna experiencia reciente en el mundo?

Hay, si no me equivoco, cerca de 35 experiencias que nosotros tenemos identificadas. En Uruguay está Montevideo Decide, que usa la misma plataforma que nosotros, Consul, que es importante comentarlo para la gente de la tecnología o que le interesa saber sobre seguridad de la información y cómo va a ser el voto de manera clara y representativa. Lo que plantea esta plataforma es una posibilidad de debate, que nosotros con técnicos voluntarios la vamos mejorando, aprovechando que estamos sobre hombros de gigantes que han hecho un montón de trabajo para que esta plataforma sea segura, trabaja en código abierto, lo que nos permite que cualquiera que quiera aportar a que no haya fugas de información, hacerla más segura, más amigable, más entretenida, más gamificada, pueda participar y aportar. El resultado es que tenemos una plataforma que se apoya en 35 experiencias diferentes a lo largo del mundo usando código abierto y nos permite la posibilidad de que todos debatan y todo voten cuando quieran desde el celular en el momento en que ellos decidan, no una vez cada cinco años sino cada vez que sentís la necesidad de participar, o porque es un rubro que te interesa, que te sacude las entrañas, o es un rubro en el que sos idóneo, o es un rubro que le afecta a gente que es cercana a vos y tenés algo que comentar.

¿Cómo podrá evitarse que gente totalmente desinformada sobre un tema participe precisamente de la decisión sobre ese tema?

Trato de pensar en gente desinformada y quizás las personas no están actualizadas de la información o se nutren de información de gente de alrededor. Ahí entra la moderación, entra la participación de gente especializada que pueda permitir también moderar. La mayoría de las personas cuando comentan o cuando van a hacer el esfuerzo de entrar a mivoz.uy a autentificar su credencial para poder votar están aportando igual que hoy en día cada cinco años el poder de decisión. Es parte de la democracia, seamos honestos con nuestra definición de democracia y entendamos que estamos diciendo en el vamos que cada cinco años vos tenés poder de decisión. Está bueno que entiendas que todos los días tenés poder de decisión. Ahora, con el tema de la información, el objetivo del Partido Digital es generar la información. Las personas que están desinformadas se van a poder informar de una manera clara. Uno de los objetivos es plantear los temas en idioma de humanos, que sea fácil de entender para todos, porque a veces te hablan en idioma jurídico que no entendemos. Hay que reconocer esa debilidad que tenemos, no todos tenemos el mismo nivel educativo, estaría genial que lo tengamos. Tenemos que empezar por reconocer que todos tienen la capacidad de informarse y nosotros les debemos la oportunidad de que tengan un lugar donde informarse de buena manera. El Partido Digital funciona prácticamente sin plata, con la afiliación por $ 200 de quien quiera, nos alcanza que vos quieras poner $ 200 con el compromiso de la afiliación y después entres como voluntario. Te vas a informar desde adentro, si vos querés ser parte de una democracia y construirla vas a hacer el esfuerzo de informarte. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para que la información esté bien preparada para que vos la puedas entender, y que sea verdadera.

Es una tarea la de eliminar la desinformación...

Es uno de los desafíos más grandes, y ahí entran 2.700.000 aliados.

Cuando te lo preguntaba pensaba en el tema de la Ley Integral para Personas Trans, que justo está en discusión ahora por una instancia de consulta que será en los próximos días, y pienso en la cantidad de desinformación que se generó alrededor de esa ley.

Es un caso muy bueno también para que yo pueda decir una cosa del Partido Digital. No se ha planteado en mivoz.uy opinión del Partido Digital, así que lo que yo diga ahora es la opinión personal. Yo tuve la experiencia de conocer gente trans, gente que necesitó ser trans, gente que nació hermafrodita y decidió que era mujer, y le cortaron un testículo que tenía ahí. El resultado es que esa persona, 15 años después, se empieza a identificar como hombre. Yo sé que esa persona se hizo una cirugía recién a los 30 años, entonces la identidad de género es un tema clave. Yo no sé si la gente va a ir o no va a ir el 4 de agosto a votar. Mi opinión personal es que, si vas a votar el 4 de agosto querés volver para atrás en derechos, y no tiene nada que ver con si estoy a favor o en contra con la ley trans, desde el momento en que ya está la ley tenemos que tratar de vivir con ella quienes les cuesta tolerarla, aprender a entenderla, informarnos más.

Si tuviéramos que clasificar al Partido Digital dentro de una línea de pensamiento político, ¿dónde tendríamos que ubicarlo?

Si quisiéramos identificar al Partido Digital en un entorno político mi chiste es 'ambizurdo'. No somos ni de izquierda ni de derecha ni de centro, somos una herramienta para que los uruguayos estén representados en el Parlamento y a veces van a prevalecer propuestas de la izquierda, a veces van a prevalecer propuestas de la derecha y muchas veces van a prevalecer propuestas uruguayas, auténticas, que no tienen divisa, que no vienen ni de la izquierda, ni de la derecha ni del centro, ni son de los partidos tradicionales ni de los nuevos. Todos estamos a favor de los animales, a favor de la vivienda, a favor de que todos tengan trabajo, el tema es qué diagnóstico hacemos, qué institucionalidad le damos, cuál es el propósito, cuál es la propuesta, cuáles son las métricas y cuáles son los indicadores.

En un futuro balotaje entre el Frente Amplio y el Partido Nacional o el Partido Colorado, si el Partido Digital decide tomar una postura por alguna de las fuerzas políticas que vayan a enfrentarse, ¿qué tipo de decisión tomaría el Partido Digital?

(Bromea sobre las posibilidades de llegar al balotaje con el Partido Digital). En un balotaje me parece que vamos a dar voto libre, que no debería tomar postura el Partido Digital. Nosotros, si bien podemos ser parte de cualquier coalición futura, también vamos a tener la propuesta de la ciudadanía, si se quiere ser parte o no de la coalición. En una coalición, mivoz.uy pasaría a ser una herramienta muy fuerte para que los partidos tradicionales que estuvieron en el balotaje, o que no estuvieron en el balotaje, puedan participar, hacer sus propuestas, y nosotros como ciudadanos, no solo del Partido Digital, apoyar esas propuestas, mejorarlas, engordarlas y devolverlas al Parlamento para una mejor propuesta para Uruguay. Si eso no ocurre, no vamos a apoyar esa propuesta en el Parlamento.

¿Cuánta gente debe estar a favor de una propuesta para ser impulsada por el Partido Digital?

Dos tercios, para cualquier tipo de propuesta. Podés venir vos, que no sos afiliado al Partido Digital, entrar a mivoz.uy y plantear una propuesta totalmente tuya y si pasa todos los procesos de formulación de propuesta de ley va a terminar siendo pasada a votación y si llegás a dos tercios de los votos la voy a tener que defender en el Parlamento, aunque no esté de acuerdo. Eso es la democracia.

¿Qué opina el Partido Digital sobre algunos partidos o sectores de partidos que en la actualidad se han radicalizado en la derecha?

Como hay de derecha también hay radicales de izquierda, son bienvenidos todos a mivoz.uy. Que vengan todos los radicales de derecha o izquierda, ambizurdos, ambiderechos, de centro también, que vengan todos y participen, también ellos tienen lo que aportar. El Partido Digital en su carta orgánica se rige principalmente por la Constitución, así que si hay una propuesta que es inconstitucional terminaría fletada y anulada en mivoz.uy y no se podría someter a votación. No le tengo miedito, y dentro del Partido Digital ninguno le tiene miedito a los radicales porque la verdad es que también es gente informada, con conocimiento, y hay que respetar desde nuestro lugar su capacidad de proponer cosas. Se va a tomar lo bueno de cada uno.

Hace unos días, Graciela Villar, la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, realizó un comentario que causó cierta discusión: que Uruguay se debate entre oligarquía y pueblo. ¿Coincidís con esa visión?

No coincido para nada, pero prefiero no hablar de alguien en específico.

¿Cuáles son los cambios fundamentales que el Partido Digital entiende que deben hacerse en el próximo gobierno? Me refiero a temas estructurales, como puede ser educación, economía...

Justo mencionaste rubros donde nosotros nos sentimos un poco fuertes como para plantear. Nuestro plan de gobierno va a partir de tres pilares fundamentales, uno es la educación, el segundo es el emprendedurismo como generador de empleo, y el tercero es la eficiencia del Estado. En eso nos vamos a enfocar ahora porque somos un partido chiquito y nos faltan también voluntarios y afiliados en otras verticales importantes del país donde pasa a ser ultraimportante que tengamos 2.700.000 ciudadanos que puedan aportar, porque en seguridad yo te puedo hablar de que la educación va a mejorar la seguridad, pero no podemos hablar mucho sobre seguridad en el Partido Digital porque no tenemos especialistas todavía. En lo que refiere a educación, desde lo constitucional, va a prevalecer la intención de fortalecer la educación pública. Hicimos debates con técnicos de todos los partidos que salieron maravillosamente bien porque prevaleció la intención de tener un mejor Uruguay, y se ha trabajado fuertemente el tema de la educación. Prevalece la educación por proyectos, el trabajo desde la comunidad educativa, el fortalecer los cimientos de la educación, el hacer llegar la educación a los más vulnerables y tratar de equilibrarlos, jugar más con la equidad y no con la igualdad.

En lo que tiene que ver con el emprendedurismo, dentro del Partido Digital hay gente que estuvo involucrada directamente en la generación de ley de emprendedores, tiene mucho de microemprendedor, hay un montón de personas que están viviendo de generarse sus propios sueldos y arriba generan empleo. Entonces una muy buena forma de generar trabajo es fortalecer a los que se animan a tener su propio emprendimiento. También el que se anima a poner un puesto en la feria de la nada y se arriesga, es un emprendedor. El que se anima a salir a limpiar casas por su cuenta es un emprendedor. La ley de emprendedores abarca a un montón de personas.

Del lado de la eficiencia del Estado, primero que nada, entra la transparencia extrema, con la transparencia extrema vamos a conseguir que 2.700.000 ciudadanos continuamente estén auditando en positivo al Estado: "Che, gente, a esto le falta un poquito, a eso otro poquito, acá se gastó un poquito de más". Hay un montón de cosas que hoy opinamos y nos quejamos en un asado o tomando mate y en vez de hacerlo así podríamos hacerlo en mivoz.uy tomando en cuenta datos totalmente transparentes.

¿El Partido Digital tiene ya algunas bases que vaya a llevar a mivoz.uy para poner en discusión sobre estos temas?

Sí, estamos trabajando principalmente en educación, trabajo y eficiencia del Estado. Pero las bases son transparencia extrema y participación total, esa es la base, cualquier uruguayo debe tener acceso a la posibilidad de participar. Por eso también hacemos las mesas analógicas, para que el que no tenga acceso a internet, que es menos del 2 % de los uruguayos en este momento, también pueda participar. Cada uno de nosotros tiene un poder tremendo, una información, un conocimiento y una capacidad para aprender que la podemos volcar a que sea un Uruguay mejor.

