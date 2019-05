El Partido Digital presentó a su candidato para las elecciones: Daniel Goldman

Política

El Partido Digital se inscribió para las elecciones nacionales luego de llevar, en diciembre del año pasado, 1.500 firmas a la Corte Electoral. De esta manera, el sector liderado por Justin Graside, se presentó como una fuerza política de alternativa para octubre de este año.

Esta semana, el novel partido presentó a su candidato: se trata de Daniel Goldman, fundador de InnMentor, una empresa destinada al desarrollo de destrezas de innovación, y docente en la Universidad ORT de Desarrollo y Gestión de la Innovación. Es formado en Matemáticas por The Hebrew University of Jerusalem.

Según un comunicado del Partido Digital, Goldman es voluntario en diferentes organizaciones e instituciones y dona "el 30% de su tiempo en proyectos que considera de impacto social". Fue orador en TEDxDurazno y es parte del Advisory Board de Global Shapers Montevideo.

Goldman "es el candidato ideal para las primeras elecciones del Partido Digital, ya que su ocupación principal como especialista en innovación le otorga la visión fresca y distinta que necesita la opción más innovadora del espectro político nacional", afirma la fuerza política.