El Parlasur estudia constituir una comisión por Guerra de la Triple Alianza

La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur) trató este lunes el proyecto de resolución presentado por el paraguayo Ricardo Canese, que busca constituir una Comisión Especial de Verdad y Justicia, en relación a la Guerra de la Triple Alianza.



Así lo explicó a Efe Bettiana Díaz Rey, parlamentaria uruguaya por la coalición opositora del Frente Amplio, quien se mostró a favor de la propuesta.



"Nosotros estamos a favor de la creación de la Comisión. Entendemos que el planteo es de recibo; además, entendemos que no puede ser un tema de un país sino que hay que plantearlo en clave regional", destacó.



Por otra parte, aseveró que el asunto pasará al Plenario y allí se discutirá la creación o no de la Comisión Especial de Verdad y Justicia. "Creo que en definitiva nadie va a estar en contra. Además Ricardo Canesse, que es el parlamentario que hace el planteo, lo encuadra muy bien también", subrayó Díaz Rey.



El documento firmado por el parlamentario paraguayo destaca que hasta el momento no se creó ninguna comisión "para todos los delitos de lesa humanidad" que se dieron durante el conflicto, entre 1864 y 1870.



Asimismo, relata que esa guerra "significó el genocidio del 90 % de la población masculina adulta en condiciones de trabajar del Paraguay, así como numerosos niños, ancianos y mujeres paraguayos", además de "la esclavitud y el saqueo impune a todo el país".



También, asevera que encontrar la verdad "en el caso de los pueblos de otros países, donde se asesinó y reprimió a quienes se oponían a la Guerra".



Finalmente, apunta que otras "causas dramáticas de la humanidad", como el 'apartheid' (sistema de segregación racial que rigió en Sudáfrica entre 1948 y 1994) o el Holocausto (exterminio sistemático de judíos y otros grupos humanos llevados a cabo por la Alemania nazi) dieron lugar a Comisiones de Verdad y Justicia o a tribunales especiales que ayudaron "a la integración y pacificación de los pueblos involucrados".

Fuente: EFE