El Parlamento abrió llamado laboral: pide solo liceo completo y paga más de $ 100.000

El Poder Legislativo realizó un llamado laboral de nueve vacantes para un puesto administrativo en el Parlamento con un sueldo de inicial de $ 73.466, que puede crecer un 58,5% como compensación por dedicación especial. Además, podrá crecer con otras compensaciones presupuestales.
Aquellos seleccionados deberán ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y procedimientos definidos, elaborando la documentación necesaria y realizando las tareas administrativas que les sean encomendadas a fin de dar cumplimiento a cada una de ellas.
Además, deberán redactar y transcribir correspondencia y documentos varios, asistir en el desarrollo de programas y actividades de la unidad, participar en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y métodos de trabajo a partir de la experiencia recogida durante el desempeño de sus funciones, brindar apoyo logístico y administrativo en actividades especiales, recopilar, clasificar y analizar información para los planes y programas.
Para postularse, se deberá ser ciudadano natural, tener entre 18 y 55 años al momento de la inscripción, no ser funcionario público y haber finalizado el bachillerato.
Los postulantes deberán inscribirse exclusivamente en el sitio web de Concursos de la Comisión Administrativa, hasta el próximo 7 de noviembre.
