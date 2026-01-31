Judiciales

El “Negro Tony” y su esposa fueron condenados con libertad a prueba: los detalles

Montevideo Portal

La Fiscalía de Maldonado informó en la tarde de este sábado que dos personas —un hombre y una mujer— fueron condenadas en el marco del caso del conocido delincuente “el Negro Tony”, acusado de usurpar varias mansiones en Punta del Este.

Tal como informáramos, él y su familia fueron detenidos tras un allanamiento a una casa que estaban ocupando en un barrio de dicho balneario.

Así, el Ministerio Público notificó que se alcanzó un proceso abreviado para dos de los cinco detenidos como “autores penalmente responsables de un delito continuado de estafa en concurrencia fuera de la reiteración, con reiterados delitos de usurpación agravados, estos últimos en régimen de reiteración real entre sí”.

Desde Fiscalía indicaron a Montevideo Portal que los condenados son el Negro Tony y su esposa.

A ambos se les impuso una pena de 24 meses de prisión, que será sustituida por un régimen de libertad a prueba por el mismo plazo. De tal forma, deberán asumir las obligaciones de: residir en el domicilio denunciado en la comparecencia y no modificarlo sin previo aviso a las autoridades; recibir “orientación y vigilancia” de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas del Ministerio del Interior; presentarse una vez por semana en la seccional policial; prestar servicio comunitario, y realizar “arresto domiciliario total” durante los primeros 10 meses de condena.

En tanto, los otros tres integrantes de la familia que habían sido detenidos —los hijos de ambos, mayores de 18 años— recuperaron su libertad.

