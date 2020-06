El Municipio B concretó la compra de la casa donde nació Artigas en la Ciudad Vieja

Locales

El Municipio B adquirió de forma definitiva el solar donde nació el prócer José Gervasio Artigas en la Ciudad Vieja de Montevideo con el objetivo de convertir el espacio en un centro de desarrollo educativo y cultural que ponga en valor la figura y el ideario artiguista.

La compra fue realizada en vísperas de un nuevo 19 de Junio, donde se celebra el natalicio del prócer. El predio está ubicado en la esquina de las actuales calles Cerrito Nº 299 y Colón Nº 150. El padrón era propiedad de un ciudadano uruguayo y se encontraba a la venta tras más de 15 años de abandono.

El paso a paso

El Alcalde Carlos Varela había afirmado el 19 de junio del 2018, que el Municipio estaba dispuesto a saldar una deuda histórica: "adquirir el solar donde nació el prócer es saldar una deuda que Montevideo tiene con la historia, es reafirmar nuestra identidad como orientales, y a su vez, sembrar una semilla de identidad hacia la construcción del futuro".

Como antecedentes se destaca que en el año 1964 se había promulgado una ley que disponía la expropiación del predio donde estuvo ubicada la casa. En ese año, cuando se cumplieron los 200 años del natalicio el Parlamento votó una ley que declaraba de utilidad pública la expropiación del predio, sin embargo, aquella voluntad nunca se concretó. A su vez, el lugar fue declarado Monumento Histórico en el año 1985, pero nada cambió.

En esa esquina funcionó después un bar, pero desde hace casi veinte años el lugar se encuentra cerrado, desocupado y en estado de abandono. Este era propiedad de un empresario argentino hasta que cerró, y recién en enero del año 2017 fue vendido a quien era su propietario actual; un uruguayo que pensó en abrir allí un comercio y que luego lo puso a la venta.

Actualmente lo único que identifica el lugar es una placa instalada por la Junta Departamental en 2007 a solicitud de la Comisión de Vecinos Pro Solar de Artigas y posee unos murales anónimos con referencias al prócer.

Sobre el proyecto

Varela informó que "el objetivo inicial del Municipio es poner en valor la figura y el ideario de Artigas, convirtiendo el espacio en un sitio de memoria artiguista que aporte al desarrollo educativo y cultural de las actuales y futuras generaciones".

A su vez, señaló que se está pensado en un proyecto abarcativo que contemple el uso de tecnología, un espacio para exposiciones y sala de conferencias, entre otros atractivos.

La casa no es original de la época, por lo cual una posibilidad es reciclar. No obstante, el Alcalde no descartó la posibilidad de "iniciar un proceso de excavación en busca de los cimientos de la casa originaria de los abuelos de Artigas, para generar una recreación de la misma".

Con información de Municipio B