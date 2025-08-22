El Municipio B celebra una nueva edición de la Tarde de la Nostalgia: quiénes pueden ir

Por decimoctavo año consecutivo, el Municipio B celebrará la Tarde de la Nostalgia, un evento de la Red de Organizaciones de Personas Mayores.
Este 2025, la cita será el sábado 30 de agosto desde las 14:00 en el Centro Orensano (Ana Monterroso de Lavalleja 2014, entre Pablo de María y Miguel del Corro).
La actividad está dirigida a mayores de 60 años, con inscripción previa mediante el número de WhatsApp: 098 608 439.
