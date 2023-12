El Mercosur y la UE están “cerca de cerrar” su acuerdo de libre comercio, aseguró Lula

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este viernes que el Mercosur y la Unión Europea (UE) están “cerca de cerrar” un acuerdo de libre comercio, sobre el que se centrará la cumbre del bloque sudamericano el jueves próximo.

“Estamos cerca de cerrar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que va a beneficiar a nuestros países”, escribió el mandatario izquierdista en Twitter.

Lula mantuvo encuentros separados este viernes al margen de la COP28, en Dubái, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, actualmente a cargo de la presidencia del bloque comercial europeo.

El mandatario brasileño y Von der Leyen coincidieron en que “hubo avances significativos en las reuniones entre los equipos técnicos de los dos lados” en los últimos días, especialmente luego de una comunicación telefónica entre ambos, señaló la Presidencia de Brasil en un comunicado.

Las negociaciones “continuarán” hasta la cumbre del Mercosur, que se realizará el 7 de diciembre en Río de Janeiro.

Allí, se espera que el anfitrión, Lula, promueva la conclusión del acuerdo finalizado en 2019 tras más de dos décadas de negociaciones, pero con nuevas diferencias en los últimos años.

“La UE está comprometida a cerrar este acuerdo”, afirmó Von der Leyen en Twitter, junto a una foto con el líder brasileño, a quien le prometió apoyo.

Thank you for your leadership, @LulaOficial, on the fight against climate change and on an EU-Mercosur agreement.



The EU is committed to getting this deal done.



Wishing you a successful start of your G20 Presidency. You can count on the EU to support you. pic.twitter.com/GvtoZhC8K9