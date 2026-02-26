Locales

El MTOP abre llamado para 40 administrativos con sueldo de casi $ 50 mil: los requisitos

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) lanzó un llamado a concurso abierto para cubrir 40 cargos administrativos en las direcciones de Topografía, Hidrografía, Vialidad, Secretaría, Transporte y Transporte Ferroviario por un sueldo de $49.164 nominales por 40 horas semanales.

La convocatoria permanecerá habilitada hasta el 9 de marzo de 2026 y está dirigida a personas que cuenten con bachillerato completo en Educación Secundaria, la UTU o su equivalente en otras instituciones.

Además, el llamado prevé un cupo para personas trans que puedan acreditar haber realizado o iniciado el proceso de adecuación de nombre o sexo en documentos identificatorios o haber solicitado la tarjeta Uruguay Social Trans.

El proceso de selección contempla varias etapas, entre ellas prueba de oposición, evaluación de méritos y antecedentes, evaluación psicolaboral y entrevista con tribunal. Para postularse, los interesados deben ingresar a este link.

Qué cargos se ofrecen y dónde

El llamado comprende distintos destinos dentro del MTOP: desde la Dirección General de Secretaría hasta Direcciones Nacionales como Vialidad, Hidrografía, Transporte Terrestre y Transporte Ferroviario, entre otras, con cargos distribuidos de la siguiente manera:

Dirección General de Secretaría: 21 puestos

21 puestos Dirección Nacional de Vialidad: 8 puestos

8 puestos Dirección Nacional de Hidrografía: 3 puestos

3 puestos Dirección Nacional de Transporte: 3 puestos

3 puestos Dirección Nacional de Transporte Ferroviario: 4 puestos

4 puestos Dirección Nacional de Topografía: 1 puesto

Condiciones laborales

Los aspirantes que resulten seleccionados se desempeñarán, de forma provisoria, por 12 meses, con la posibilidad de quedar designados en forma definitiva tras una evaluación de desempeño, de acuerdo con la normativa vigente.