El Lobo de Wall Street visitó Argentina: elogió a Milei y dijo que el peronismo “destruye”

Jordan Belfort, el inversor bursátil conocido como el Lobo de Wall Street, quien inspiró la película protagonizada por Leonardo Di Caprio, estuvo en Argentina, donde formuló distintos elogios al presidente del país vecino, Javier Milei, pero también fuertes críticas al peronismo, según manifestó durante una entrevista que concedió al canal de streaming Neura.

Belfort apuntó en primera instancia a su sorpresa de que Argentina haya ido en los últimos años de una crisis en otra pese a su potencial en diversas áreas de la economía, pero señaló que, según su punto de vista, lo que estaba mal en el país vecino era el gobierno, y criticó en particular al peronismo.

“La cantidad de fraude, corrupción y malversación, y la cantidad de personas que tienen planes que no funcionan y que están explotando el sistema... Es completamente disfuncional. Hay gente que compra votos y tiene huelgas planificadas. Me puse a leer sobre eso y pensé: ¡Dios mío!”, sostuvo.

“Luego empecé a rastrear la historia del peronismo aquí y podría decir: ‘díganme dónde eso no ha destruido ningún país’. Destruye a todos los países. Las políticas socialistas no funcionan en ningún lado y nunca lo harán. Son una filosofía e ideología en quiebra. Y se podrían hacer muchas pruebas de división de los resultados antes de que fueran comunistas: se podrían ver Corea del Norte y del Sur, Alemania del Este y Occidental. Lo comprobé antes de que fueran comunistas. Quiero decir, es una y otra vez. Simplemente no funcionan”, agregó en ese pasaje de la entrevista.

“Todos los que conozco estaban rezando para que Milei fuera elegido. Y cuando lo fue, tomó una motosierra para asestarle el golpe”, dijo, en referencia al peronismo, según consignó La Nación. “Estados Unidos es lo que debe hacer, y tiene que aprender de Milei”, agregó.

A continuación, se refirió a la amistad de Milei con el empresario Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX y X, entre otras empresas, y a los eventuales planes de recorte que podría aplicar el republicano Donald Trump en caso de ser electo.

