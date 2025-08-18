Contenido creado por Valentina Temesio
El Liceo N°22 de La Teja fue evacuado por una amenaza de bomba; había 50 alumnos

Una mujer llamó a la Policía y advirtió sobre un explosivo en el centro de estudios, por lo que se aplicó el protocolo.

18.08.2025 11:51

2025-08-18T11:51:00-03:00
El Liceo N°22, en La Teja, fue evacuado este lunes de mañana después de haber sido alertado sobre una amenaza de bomba que una mujer realizó ante la Policía Nacional, informó Telemundo y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior.

El centro de estudios Juan Díaz de Solís, ubicado en Carlos María Ramírez y Florentino Ameghino, suspendió las clases de la mañana. Al momento de la alerta, había unos cincuenta alumnos presentes.

Una mujer llamó al 911, proporcionó información sobre una presunta bomba y luego cortó la comunicación, señaló el noticiero.

Ante la advertencia, la Policía y Bomberos llevaron a cabo el protocolo, que consistió en evacuar el centro de estudios y buscar el explosivo, que no fue encontrado.



