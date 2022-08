El Gordo Verde advirtió sobre posible fraude en iniciativa de entrega de containers

Locales

El cura dijo que hubo gente que abrió cuentas en Abitab y en Itaú nombrándolo a él y a la asociación Cirineos: “Ojalá no vuelva a pasar”.

Juan Andrés el Gordo Verde, se mudó meses atrás al barrio Santa Eugenia, asentamiento ubicado al norte de Montevideo, cerca de la capilla que construyó con la ayuda de vecinos para poder aportar desde su lugar como cura a la comunidad mediante actividades como talleres de huerta, apoyo escolar y merienda para los más chicos.

En tarde de este miércoles el Gordo publicó un video en su cuenta de Instagram advirtiendo de una posible situación de fraude.

“Esta vez me toca compartirles algo que espero que no sea un fraude”, comenzó diciendo y recordó que en el barrio “gracias a la generosidad de tantos” se lograron instalar 65 hogares containers.

A esto, señaló, se suma la iniciativa que se llevará a cabo este fin de semana en la Rural del Prado.

“Hubo gente que abrió cuentas en Abitab y en Itaú asociándonos a nosotros, nombrándome y a la asociación civil Cirineos, que no tienen nada que ver con nosotros”, dijo y concluyó: “Ojalá que estas cosas no vuelvan a pasar. Que Dios los bendiga mucho y hasta el cielo no paramos”.