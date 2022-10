El Frente Amplio y la izquierda en la región saludan victoria de Lula en Brasil

Política

Montevideo Portal

El exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil con un 50,83 % frente al 49,17 % que obtuvo el actual gobernante, Jair Bolsonaro, con el 98,81 % de las urnas escrutadas.

Varios políticos y jerarcas uruguayos se manifestaron en su cuenta de Twitter tras conocer los resultados finales.

El Frente Amplio publicó un mensaje junto a una foto de Lula. “El pueblo brasilero eligió, hoy ganó la democracia y Brasil volverá a ser feliz de nuevo”, escribió la fuerza política.

LULA PRESIDENTE??



El pueblo brasilero eligió, hoy ganó la democracia y Brasil volverá a ser feliz de nuevo. pic.twitter.com/5urkpVofmV — Frente Amplio (@Frente_Amplio) October 30, 2022

Por su parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, realizó un posteo más general. “Brasil: ¡viva la democracia!”, detalló la jerarca.

Brasil: VIVA LA DEMOCRACIA !!!! — Carolina Cosse (@CosseCarolina) October 30, 2022

El senador nacionalista Sebastián da Silva también utilizó su cuenta de Twitter para dejar un mensaje. “El pueblo brasileño habló y hay que respetar su veredicto y felicitar al ganador”, publicó el legislador.

A su vez, agregó que “Uruguay incrementa su oportunidad de ser una isla de libertad en el continente”.

El pueblo brasileño habló y hay que respetar su veredicto y felicitar al ganador. Uruguay incrementa su oportunidad de ser una isla de libertad en el continente. Continuemos por ese camino — Sebastian Da Silva (@camboue) October 30, 2022

Otro legislador del Partido Nacional que escribió un mensaje fue Juan Sarotri. “Mis felicitaciones al nuevo presidente electo de Brasil. Mis mayores deseos de éxito en su gestión por el bien del pueblo brasileño”, detalló en su posteo.

Mis felicitaciones al nuevo presidente electo de Brasil, @lulaOficial. Mis mayores deseos de éxito en su gestión por el bien del pueblo brasileño. — Juan Sartori (@JuanSartoriUY) October 30, 2022

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, felicitó a Brasil por “su ejemplar jornada democrática”. “Felicitamos al presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, y hacemos votos para que Brasil y el Mercosur transiten el camino al desarrollo que sus pueblos se merecen”, agregó el legislador.

Saludamos al pueblo brasileño por su ejemplar jornada democrática... Felicitamos al Presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, y hacemos votos para que Brasil y el Mercosur transiten el camino al desarrollo que sus pueblos se merecen...@Cabildo_UY @IreneMoreiraUy — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) October 30, 2022

En otro sentido, el director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, manifestó: "Y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina”.

Posteriormente, tras recibir críticas en las redes sociales el jerarca espresó: "La literalidad y la mala fe destruyen la ironía. Los calificativos no son míos. ¡Son los que ellos mismos se intercambiaron durante la campaña! No eran agravios sino crítica a una forma de política que no me representa. Si alguien no lo comprendió así reciba mis disculpas.

La literalidad y la mala fe destruyen la ironía. Los calificativos no son míos. ¡Son los que ellos mismos se intercambiaron durante la campaña! No eran agravios sino crítica a una forma de política que no me representa. Si alguien no lo comprendió así reciba mis disculpas. https://t.co/AK3AGyaudJ — Gerardo Sotelo (@Cybertario) October 31, 2022

Por otro lado, el presidente argentino, Alberto Fernández, fue uno de los primeros mandatarios en dejarle un mensaje a Lula. “Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo”, publicó en su cuenta oficial.

¡Felicitaciones @LulaOficial! Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo.



Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos. pic.twitter.com/ozfyBVpk4f — Alberto Fernández (@alferdez) October 30, 2022

En esta línea, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, tuiteó dos fotos junto a su exmarido y Lula.

“Hoy más que nunca, amor y mucha felicidad. Gracias pueblo del Brasil. Gracias compañero Lula por devolverle la alegría y la esperanza a nuestra América del Sur”, escribió la jerarca.

Hoy más que nunca, amor y mucha felicidad. Gracias pueblo del Brasil. Gracias compañero Lula por devolverle la alegría y la esperanza a nuestra América del Sur. pic.twitter.com/tEG9uYlJsk — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 30, 2022

El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, también festejó el regreso de Lula a la presidencia. “Viva Lula”, posteó tras conocer el resultado final del balotaje.

Viva Lula. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 30, 2022

Además, el presidente de Chile, Gabriel Boric, compartió un posteo del mandatario electo y manifestó: “Lula. Alegría”.

Montevideo Portal