El Frente Amplio recurrirá al TCA para que declare nulidad del proyecto Neptuno

Política

El director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, anunció que su fuerza política recurrirá, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que declare la anulación del proyecto de la planta potabilizadora Arazatí, en San José.

“OSE cumplirá el próximo mes 70 años de vida como empresa pública. Debido a lo resuelto por el gobierno, por primera vez la OSE potabilizará el agua para todas y todos en una planta privada que no será de su propiedad, por la cual tendrá que pagar 40 millones de dólares al año durante 18 años a un privado para poder hacer su trabajo y potabilizar el agua, con un costo al final de los 20 años del proyecto, de más de 740 millones de dólares”, dijo el jerarca en conferencia de prensa.

Ortuño dijo que aunque algo tan importante como el agua “debe ser objeto de grandes niveles de participación y acuerdos y tener un fuerte sustento técnico”, el camino elegido por el gobierno fue “un formato exprés”, dado que “a las apuradas” y “a los empujones” resolvió aprobar el proyecto, “sin informes técnicos de las gerencias especializadas de la OSE”, que “no conocían el estudio de factibilidad técnico aprobado y que no han sido consultados”.

“No es cierto que se dice que esto es una inversión privada y que no le costará nada al sector público. Porque con estos pagos de 40 millones de dólares, todas y todos pagarán ese sobrecosto”, afirmó.

"De forma apresurada, con marchas y contramarchas, (el Gobierno) termina aprobando en menos de 24 horas un proyecto por 18 años", aseveró.

Ortuño sostuvo que la iniciativa, así como se aprobó, será un "proyecto recortado" y criticó que la planta será "más chica" que en el proyecto original, lo que "supone una menor capacidad de producción".

También argumentó que, debido a la alta salinidad del Río de la Plata no se puede asegurar que la planta no deba parar por no poder potabilizar correctamente.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció la aprobación del proyecto Neptuno en Arazatí, que proyecta tomar agua del Río de la Plata para su potabilización y bombeo a Montevideo con el fin de mejorar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana.

“Es la inversión más grande en esta área de los últimos 150 años en el país. Es una inversión que va a superar los US$ 200 millones. Y cuando esté acompañado por el saneamiento va a llegar a los US$ 500 millones. Es una inversión que hace a la seguridad para poder tener agua potable sin perjuicio de sequías o de fallas técnicas”, informó Lacalle.