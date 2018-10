El Frente Amplio no tiene asegurados los votos para reformar la Caja Militar

Política

Si bien la bancada oficialista aprobó por mayoría mandatar a los legisladores a aprobar el texto tal cual vino desde el Poder Ejecutivo, el Partido por la Victoria del Pueblo pone en duda su voto.

El IR, el diputado Oscar Groba y el grupo de Vïctor Semproni pidieron libertad de acción para no votar el proyecto pero fue rechazado por 22 a 6 votos.

“Nosotros no planteamos esa posibilidad, pero vamos a dar nuestra posición en sala”, señaló Coitinho, quien prefirió no adelantar si votan o no.

“El gobierno del Frente Amplio como todo el sistema político tenía dos obligaciones tal como establece la ley 167103; la necesidad de restudiar el funcionamiento de las previsión social en sus distintos ámbitos y la obligación de que en la medida que constitucionalmente es obligación cubrir los déficit de los distintos servicios de seguridad social”, señaló Coitinho.

En esa línea subrayó que el déficit de 555 millones de dólares de la Caja Miliar va a seguir creciendo en la medida en que no se modifique la ley vigente y que eso tiene repercusión en la gestión de gobierno.

“Pone en riesgo las políticas sociales, de salud, educación, vivienda. Hoy probablemente lo mejor sería darnos más tiempo a los efectos de dar un análisis de fondo porque el proyecto que envío el Poder Ejecutivo significó que por un período muy largo, la Caja Militar no va a poder autoabastecerse y vamos a seguir con esos gastos obligatorios”.

Montevideo Portal