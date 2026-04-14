El FMI divulgó nuevas estimaciones de crecimiento: cuánto proyecta para Uruguay

Economía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgó sus nuevas estimaciones de crecimiento económico. Según su informe de perspectivas, Uruguay crecerá un 1,8 % en 2026 —igual que en 2025— y un 2,6 % en 2027.

En cuanto a la región, la economía de Latinoamérica y el Caribe crecerá un 2,3 % en 2026, lo que supone una décima menos que en 2025, pero mejora -también en una décima- lo previsto por el FMI en enero, cuando hizo su proyección anterior.

De cara a 2027, el organismo mantiene que la región crecerá el 2,7 %, tal y como había calculado en enero, aunque respecto a su previsión del pasado octubre, supone una décima más.

El conjunto de la región sigue condicionado por factores externos como el encarecimiento de las materias primas, el endurecimiento de las condiciones financieras y la desaceleración de la demanda global, aunque con impactos diferenciados entre los países.

Entre las principales economías de la región, el FMI prevé que Brasil se desacelere en 2026, con un crecimiento del 1,9 %, frente al 2,3 % de 2025, y repunte al 2 % en 2027, beneficiándose inicialmente de su condición de exportador neto de energía, aunque posteriormente pesará la menor demanda global, el encarecimiento de insumos como fertilizantes y unas condiciones financieras más restrictivas.

México, por su parte, crecerá un 1,6 % en 2026 y un 2,2 % en 2027, después de haber registrado un 0,6 % en 2025, en un entorno marcado por la consolidación fiscal, una política monetaria restrictiva y las tensiones comerciales, principalmente con EE.UU., que limitan la inversión y la actividad.

Argentina, que creció un 4,4 % en 2025, moderará su avance al 3,5 % en 2026 y al 4 % en 2027, aunque mantendrá uno de los desempeños más sólidos entre las grandes economías de la región, impulsada por un proceso de estabilización macroeconómica y reformas que, según el FMI, mejoran la confianza.

EFE.