El FBI advierte sobre posibles ataques de Irán con drones en California

Las agencias policiales de California fueron advertidas por un memorando del FBI sobre la posibilidad de que Irán pudiera intentar un ataque sorpresa con drones contra objetivos no especificados en el estado, en el marco de la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán.

“Recientemente obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente aspiraba a realizar un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a la costa de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos realizara ataques contra Irán”, decía el mensaje.

La advertencia fue basada en información de inteligencia recibida por la Guardia Costera de Estados Unidos, según informó Los Ángeles Times.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el gobierno está investigando una afirmación sobre un posible ataque de Irán que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California.

Trump señaló a periodistas que las autoridades federales analizan la información tras conocerse un memorando del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que advertía sobre la presunta intención iraní de ejecutar un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados si Estados Unidos realizaba operaciones militares contra ese país.

El presidente dijo además que ha sido informado sobre la posible presencia de células iraníes dentro de Estados Unidos, aunque no ofreció detalles adicionales y subrayó que la información está siendo evaluada por las autoridades.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre estas afirmaciones, pero indicó más tarde que no existe una “amenaza inminente”, mientras que el memorando del FBI señalaba que la información recibida aún no ha sido comprobada ni verificada.

