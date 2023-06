El FA “respeta a Heber”, pero “no dio la talla para ocupar el cargo”, dijo Pereira

Política

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo que si su fuerza política gana las elecciones de 2024 y llega al gobierno, el 2 de marzo “va a convocar a un diálogo social en materia de seguridad social”.

Lo hará, explicó, con la idea de “transformar” la reforma de seguridad social que fue aprobada en el Parlamento, porque considera que “fue insuficiente desde el punto de vista de la sustentabilidad, y que recargó todo el peso del déficit de la seguridad social en la espalda de los trabajadores”.

Este jueves, Pereira recibió el programa del FA de cara a 2024, que aún no leyó, pero aseguró que tendrá como “una de sus premisas la transformación de la seguridad social”.

“Hace un año y medio que trabajan 32 unidades temáticas, coordinadas por la Comisión de Programa del FA, que la presiden Ricardo Ehrlich y Álvaro García”, señaló en rueda de prensa. Dichas comisiones trabajaron en el documento que se deberá aprobar en el Congreso de la fuerza política, que tendrá lugar el 8, 9 y 10 de diciembre.

“El FA viene de gobernar un período de la historia del Uruguay, que fue de 15 años. Ahora nos tocó ser oposición y nos preparamos para volver al gobierno”, aseguró.

Pereira dijo que su partido político no busca volver a gobernar porque “el Gobierno de Lacalle Pou ha cometido un conjunto de errores”, sino porque tiene “una propuesta para hacer cambios estructurales en el Uruguay, que mejorarán las condiciones de vida” de los ciudadanos.

Así, detalló que el programa del FA “va a tener una fuente de sensibilidad en el trabajo, desarrollo productivo y científico, en la distribución y en la atención a la niñez”. Además, como adelantó, tendrá una “premisa en la transformación de la seguridad social”.

La interpelación de Heber

El pasado miércoles 28, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue interpelado en la Cámara de Diputados, que después de 24 horas no lo respaldó.

Al ser consultado sobre la sesión parlamentaria, Pereira expresó que para él se desprenden dos conclusiones “claras”.

“El ministro no tiene respaldo político ni popular, solo lo sostiene el presidente de la República”, señaló.

Así, el presidente del FA resaltó que Heber no tiene apoyo del Parlamento, así como tampoco en “las encuestas”, que “le dan cada vez peor”. Para Pereira, la cartera que dirige Heber es una “muy exigente” y que, si bien es un político “respetado por el FA”, no “dio la talla para ocupar el cargo”.

El argumento de Pereira se basa en que el Ministerio del Interior “requiere a una persona con determinados conocimientos”, “práctica” y “dedicación a tiempo completo, que el ministro no está teniendo”.

Sobre la postura de Cabildo Abierto en la interpelación, el dirigente político consideró: “Tiene que demostrar si sus afirmaciones son tal cual las planteó en el Parlamento cuando se trate el voto de censura dentro de unas horas, ahí veremos si lo apoya o no”.

De todas maneras, destacó que el partido político que lidera el senador Guido Manini Ríos “dejó claro que no está conforme con la gestión de Heber, como no lo está la mayoría de los uruguayos que sienten a la seguridad pública como uno de los principales problemas que este Gobierno no ha logrado resolver”.