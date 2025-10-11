El FA le “mintió descaradamente a la gente” en campaña electoral, dijo diputado colorado

Política

El diputado del Partido Colorado Adrián Jauri fue contundente en su exposición en el pleno de la Cámara de Diputados y cuestionó las promesas realizadas en campaña electoral por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

En el marco de la discusión por el Presupuesto Quinquenal en la Cámara de Representantes, el legislador Jauri reprodujo un audio donde Orsi prometía, en el debate presidencial de 2024, que no iba a aumentar los impuestos. Luego de dejar correr el recorte del mandatario, el diputado aseguró: “A mí no me parece serio que se haya hecho una campaña prometiéndole a la gente lo que no iban a poder cumplir”. Y agregó que luego desde el Frente Amplio “hablan de ética, de la responsabilidad y de seriedad de otros partidos. Muy poco serio todo lo que hicieron en la campaña. Le mintieron descaradamente a la gente”.

En la misma línea, el diputado hizo referencia a la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo: “No me parece serio haber escuchado a una ministra de Vivienda diciendo ‘vamos a gastar, vamos a gastar y después vemos’ con la mano levantada como si estuviese en una barraca”.

El dirigente cuestionó al oficialismo por haber incumplido su promesa de no aumentar los impuestos, y señaló que, pese a ese compromiso, “terminaron haciéndolo”, aludiendo especialmente al caso del IRPF, que —según dijo— afecta principalmente “al que más trabaja, no al que más tiene”.

“¿Cómo descaradamente se le mete la mano en el bolsillo al trabajador, a la clase media? Disfrácenla y dibújenla como quieran, pero al Partido Colorado se lo respeta”, sentenció.

