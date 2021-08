El Estado está interesado en varios lotes del remate en el que se subastarán armas de Brum

Locales

Para la Comisión del Patrimonio del MEC, las pistolas no son prioridad, pero hay otros bienes históricos que están en el radar estatal.

Montevideo Portal

Además de las pistolas del duelo entre José Batlle y Ordoñez y Washington Beltrán en 1920, que pertenecían al entonces presidente Baltasar Brum, la subasta que realizará Zorrilla tiene otros artículos y documentos históricos que interesan al Estado.

Aunque desde la Dirección General de la Comisión del Patrimonio, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura confirmaron a Montevideo Portal que "hay varios lotes que interesan", para no generar una subida de precios y especulación con esos bienes no se puede especificar en lo previo.

"No puedo manifestar interés por ningún lote, pero a veces se imaginan cosas que no son. Hay muchos bienes que pueden interesarle al Estado en ese remate. Hay varias cosas interesantes la verdad", se limitó a decir el director general de la Comisión del Patrimonio, William Rey, que además adelantó que las pistolas no son "de lo que más interesa".

Entre otros artículos históricos que se rematarán este viernes en Zorrilla Subastas, también se destacan un anillo perteneciente a Juan Antonio Lavalleja, con sello para lacre y con las iniciales del caudillo, y retratos de los padres de Máximo Santos pintados por Juan Manuel Blanes.

Además, en el catálogo se incluyen una diversa cantidad de documentos vinculados a los caudillos Manuel Oribe, Fructuoso Rivera, Antonio Lavalleja, José Artigas, Lorenzo Latorre, entre otros.

Rey expresó que tanto el viernes 7 como el sábado 8 van a concurrir al remate dos representantes de la Comisión con el objetivo de adquirir algunos bienes, pero que "si están fuera de precio no se van a comprar".

En el caso de remate público y subasta la Comisión tiene preferencia en la adquisición del bien, igualando la oferta más alta, según lo establece la ley 14.040.

Montevideo Portal