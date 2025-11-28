El Estado deberá indemnizar en miles de dólares a Joselo López por video difundido en 2015

Judiciales

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de primer turno reafirmó la sentencia emitida por el juez Pablo Gandini que determina que el Estado uruguayo deberá pagarle a José Lorenzo López —presidente de INAU— y a ocho funcionarios de esa institución a raíz de una denuncia por daño de imagen realizada por la viralización de un video en 2015.

Este viernes, se confirmó que los trabajadores y el titular del sindicato deberán recibir una indemnización de US$ 80.000, aunque la cifra se podría elevar por los intereses acumulados desde 2015 a la fecha, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal.

La demanda se dio por un video que se viralizó, en el que los funcionarios reprimen a adolescentes que estaban protagonizando disturbios y destrozando las instalaciones del Hogar Ceprili.

En agosto de 2015, jóvenes que se encontraban en el hogar rompieron una tapa de cemento ubicada sobre el piso del lugar. Por este motivo, los funcionarios tomaron medidas para evitar que los menores siguieran destrozando la estructura del local. La filtración del audiovisual generó reacciones. “Naturalmente que no nos gustó nada cuando vimos el video”, dijo Marcelo Abdala en 2015, quien en ese entonces era secretario general del Pit-Cnt.

