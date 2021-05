El Correo Uruguayo advierte por mails fraudulentos que circulan

Locales

El Correo “exhorta a no hacer clicks en enlaces que soliciten datos personales o pago de productos o servicios”.

El Correo Uruguayo emitió un comunicado en el que advierte que "se ha constatado una maniobra fraudulenta con correos electrónicos que simulan ser enviados desde la dirección contacto@correo.com.uy".

En estos mails "se informa falsamente al usuario que tiene un envío pendiente de entrega y debe realizar un pago a través de un enlace a un sitio web".

El correo señala que esos mails "no son enviados por Correo Uruguayo y no tienen ningún vínculo con la empresa, por lo que se exhorta a no hacer clicks en enlaces que soliciten datos personales o pago de productos o servicios".

"La denuncia correspondiente fue realizada en CERTuy (Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática), quienes están trabajando para resolver esta situación", agrega el Correo Uruguayo.

Además, "se aconseja a los usuarios que ante cualquier tipo de dudas realicen sus consultas por los canales oficiales de Correo Uruguayo: telefónicamente a través del 0800 2108 o en el sitio web".