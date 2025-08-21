El 66% de los uruguayos aprueba el desempeño policial, según encuesta de Cifra

Locales

El 66% de los uruguayos aprueba el desempeño de la Policía, según una encuesta de la consultora Cifra que fue analizada este miércoles por el ministro del Interior, Carlos Negro, en una reunión con comisarios de Montevideo y Canelones.

En el encuentro, Negro destacó el “buen trabajo” de la institución y afirmó que “tiene resultados en la gente”, aludiendo a la mejora en la percepción ciudadana sobre la seguridad, según publicó La Diaria.

Diferencias territoriales y etarias

La aprobación de la Policía es mayor en el interior del país (71%) que en Montevideo (62%). Por edades, el respaldo es más alto entre quienes tienen 45 a 59 años (70%) y más bajo entre los menores de 30 (57%), aunque en todos los segmentos predomina la valoración positiva.

Justicia, con saldo negativo

En contraste, el desempeño de la Justicia obtiene un saldo negativo: 55% desaprueba su labor y apenas un 33% la aprueba, cifras que se mantienen estables tanto en la capital como en el interior.

Resultados en perspectiva

Comparado con 2001, el juicio positivo sobre la Policía aumentó en 15 puntos porcentuales, mientras que la desaprobación de la Justicia creció un 14%.

El Ministerio del Interior también destacó que Uruguay tiene una tasa de condenas por homicidio del 54%, muy por encima del promedio regional de 24%, y que esperan que supere el 60% en los próximos meses. Cuando se preguntó cuál debería ser la principal tarea policial, el 72% respondió que debe “trabajar junto con los vecinos”, frente a un 22% que prioriza la persecución directa de criminales.