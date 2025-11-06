El 46% de uruguayos calificaron al caso Cardama como hecho de corrupción, según encuesta

Montevideo Portal
Una encuesta de la consultora Nómade en relación al caso Cardama marca que el 46,1% de los uruguayos considera que fue un hecho de corrupción.
Además, un 22,9% de los encuestados sostiene que es “un problema que se origina en los controles de las compras del Estado”, al tiempo que el 12,9% lo identifica como “un hecho aislado de mala gestión”. Por último, un 18,1% de la población menciona no tener una opinión formada al respecto.
Sin embargo, si se segrega entre votantes de Yamandú Orsi y votantes de Álvaro Delgado, los números muestran otra realidad. Por un lado, el 85,1% de los votantes del FA considera que es un caso de corrupción, por encima del 6,4%, que considera que es un problema en las compras del Estado y el 3,3% lo identifica como un hecho aislado de mala gestión.
En tanto, los votantes de Delgado, consideraron que se trata de un caso de corrupción tan solo un 6,3% de su electorado. Por su parte, un 39,6% considera que el origen del problema se encuentra en los controles de compras del Estado, mientras que un 31,3% de coalicionistas “se abstienen de opinar alegando no tener una opinión formada y un 22,8% que lo identifica como un hecho aislado de mala gestión”.
Por otro lado, la encuesta marcó que el 50% del público general está de acuerdo o muy de acuerdo con la decisión de rescindir el contrato, mientras que un 35,1% está en desacuerdo o muy en desacuerdo. Un 10,2% no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Particularmente, el 90,2% de los votantes de Orsi están de acuerdo con la decisión. Mientras tanto, el 69,9% de los votantes de Delgado están en desacuerdo, y tan solo el 8,8% apoya ya decisión.
