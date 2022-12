El 42% de la población tiene intenciones de ir a algún balneario en verano, según encuesta

Locales

El 42% de la población tiene intenciones de veranear en las cosas uruguayas, según la encuesta de Equipos Consultores que presentó Subrayado este jueves.

Por otro lado, el 58% de los uruguayos no elegiría la playa como destino en esta temporada estival, “porque no tiene licencia en esta época del año, porque no tenga recursos económicos para hacerlo, porque no pueda hacerlo por razones diversas (de salud o familiares), o simplemente porque prefiera permanecer en su hogar”, detalla el informe.

La encuestadora explicó que hay que tener en cuenta que “gran parte de la población” no veranea fuera de su hogar, sobre todo la que vive en la zona de la costa, debido a que puede concurrir “por el día”.

Por su parte, la decisión de ir veranear en los balnearios es mayor entre los residentes de Montevideo (49%) que entre los que viven en el interior (35%). “Los montevideanos, a pesar de tener una ciudad con playas, migran más que los habitantes del resto del país”, indica la encuesta.

En este sentido, el nivel socioeconómico precisamente juega un rol fundamental. Entre las personas de estratos sociales altos y medio altos se encuentra una mayor frecuencia de concurrencia a balnearios: casi dos de cada tres (63%). La proporción disminuye en los estratos medios y medio bajos y aún más en los estratos bajos, en los que tres de cada cuatro (76%) permanece en sus hogares en esta época del año.

