Ejercito israelí rescató a dos rehenes de nacionalidad argentina secuestrados por Hamás

Los dos rehenes rescatados hoy por las fuerzas israelíes en Rafah, sur de la Franja de Gaza, los argentinos-israelíes Fernando Simón Marman, de 61 años, y Norberto Luis Har, de 70, presentan buen estado de salud, en "condición estable", informó el hospital Sheba donde fueron atendidos tras su salida.

"Estoy muy feliz de anunciar que esta noche los dos rehenes liberados aterrizaron aquí, en el centro médico de Sheba, el hospital más grande de Israel, donde fueron recibidos en urgencias y nuestro personal les realizó los exámenes iniciales", informó el doctor Arnon Afek, director del hospital.

"Se encuentran en condición estable y están siendo atendidos", agregó sobre los dos rehenes, que son cuñados entre ellos, emigraron de jóvenes a Israel desde Argentina, y fueron secuestrados juntos en 7 de octubre, en el kibutz Nir Yitzhak, cercano a la Franja.

En un comunicado, las familias de ambos rehenes dijeron estar "muy emocionadas" por su regreso tras 129 días en cautividad, pero pidieron respecto a su privacidad y tiempo para que ambos se adapten a su nueva realidad.

Fernando Simón Marman y Norberto Luis Har fueron tomados rehenes junto a Clara Marman, de 62 años, hermana de Fernando y pareja de Norberto; además de la hermana de éste, Gabriela Leimberg, de 59 años, y la hija de esta, Mia Leimberg, de 17 años.

The very emotional moments that Luis Har and Fernando Marman were reunited with their loved ones.

Watching this I got extremely overwhelmed with joy and sadness and pride. Tears came to my eyes.

134 people remain in the clutches of #Hamas. We are working tirelessly to create… pic.twitter.com/3mGGIx8Kbm