Ejército israelí publica videos que muestran presuntos rehenes en un hospital de Gaza

El ejército israelí publicó este domingo imágenes que asegura provienen de las cámaras de vigilancia del hospital Al Shifa de Gaza y que muestran cómo varios rehenes habrían sido llevados al complejo tras ser secuestrados el 7 de octubre

“Estos descubrimientos prueban que la organización terrorista Hamás utilizó el complejo hospitalario de Al Shifa como infraestructura terrorista el día de la masacre”, dijeron el ejército y los servicios de inteligencia israelíes en un comunicado.

En uno de los videos, varios individuos, cuatro de ellos armados, llevan a un hombre en una camilla. En otro video se ve a alguien intentando resistirse mientras es arrastrado a la fuerza a un edificio que parece un hospital.

