Ejército Nacional lamentó la muerte de un sargento en una misión de paz en Egipto

El Ejército Nacional comunicó este viernes la muerte del sargento 1º Nicolás Plaza Figuera, quien cumplía funciones en una misión operativa en Egipto.
De acuerdo con el texto difundido, falleció “a causa de un accidente vehicular”, aunque no se brindaron más detalles del caso. El Ejército “investiga las causas del hecho”, finaliza el comunicado.
Uruguay lleva a cabo una misión de la Fuerza Multinacional de Observadores (MFO, por sus siglas en inglés) en dicho país africano; fue acordada entre Egipto e Israel y patrocinada por los Estados Unidos de América. Se realiza en la Península de Sinaí.
En concreto, Plaza Figuera pertenecía al Grupo de Artillería Nº 2 en el agrupamiento especial de Transporte e Ingenieros que Uruguay provee a la MFO.
