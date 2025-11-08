Ejecutivo impulsa Secretaría de Litigio Estratégico; oposición ve “inconstitucionalidad”

Política

El Poder Ejecutivo incluyó un inciso en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, actualmente a discusión en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, para crear una Secretaría de Litigio Estratégico. Su objetivo es “buscar una mejor defensa del Estado”, según explicó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en una sesión parlamentaria.

“Lo que nosotros pretendemos con esta secretaría es tener una mirada estratégica de todo el litigio que tiene el Estado”, manifestó el ex fiscal de Corte.

Al ser citado a dicha comisión, Díaz mencionó que el Estado uruguayo tiene actualmente siete arbitrajes en curso a nivel internacional, mientras que a nivel nacional los juicios contra el Estado están en el entorno de los 15.000.

Según explayó, “se trata de apoyar, gestionar o coordinar la defensa del Estado en aquellos procesos jurisdiccionales que se consideren litigios estratégicos, así como patrocinar o representar al Estado” en ellos.

Esta propuesta “concentra un enorme poder” en la Presidencia de la República, alertó el senador colorado Andrés Ojeda.

“No explica nada. El Estado tiene 15.000 juicios, [Díaz dice que se] los va a estudiar todos, [pero] no dice ni con quiénes…”, apuntó el secretario general del Partido Colorado en diálogo con Montevideo Portal. El abogado también cuestionó que tampoco se sabe cuál es el litigio estratégico, ya que “no se define”.

A su entender, esta propuesta “está rara, oscura y deja muchos agujeros para que el jerarca” de turno “decida”. “Lo que van a hacer es meterse en lo que quieran y conducir los juicios que quieran”, enfatizó.

Sin embargo, Ojeda señaló que él no se opuso de lleno a la iniciativa, sino que promovió que se “desglose” del proyecto de Ley del Presupuesto ya que “no es presupuestal, no pide un peso”, argumentó.

De acuerdo con el senador, el Ejecutivo pretende “meter por la ventana presupuestal” un proyecto que “no tiene nada que ver” con ese tema, únicamente “para que no tenga la discusión parlamentaria lenta”.

Así, el legislador proyectó que la iniciativa seguramente se apruebe con los votos de los senadores oficialistas, mientras que desde la oposición “lo criticaron todos”.

En la versión taquigráfica de la sesión del jueves 6 de noviembre se pueden leer argumentaciones en contra por parte de Pedro Bordaberry, Robert Silva y el propio Andrés Ojeda (los tres del Partido Colorado), así como también de Carlos Camy y Graciela Bianchi (Partido Nacional).

“No sé si amerita tener una secretaría. […] Quizás se puede solucionar con una norma más sencilla”, esgrimió Bordaberry; “le hace perder total autonomía a los distintos organismos públicos a la hora de establecer sus defensas en juicios”, puntualizó Camy; “se le están dando a la Presidencia de la República unas facultades que extralimitan a varios poderes del Estado, sobre todo al Judicial”, sentenció Bianchi.

Por su parte, el senador del Frente Amplio (FA) Nicolás Viera defendió en esa sesión a la propuesta del gobierno, y sostuvo que busca “redimensionar y mejorar los recursos que el Estado tiene previsto” para estos litigios.

En su oratoria, el frenteamplista destacó que ningún cuestionamiento por parte de la oposición fue hacia la constitucionalidad del proyecto. “En este Parlamento he aprendido que cada vez que alguien quiere derrumbar una idea, lo primero que dice es que es inconstitucional. Bueno, nadie ha dicho que esto sea inconstitucional. Así que creo que es un buen paso, que podemos tener matices, que podemos tener diferencias, pero tenemos, por lo menos, algunas cuestiones definidas”, celebró Viera.

No obstante, Ojeda recalcó a Montevideo Portal que, de efectivamente aprobarse con los votos del FA, el gobierno debería tener “cuidado en no incurrir en inconstitucionalidades”, advirtió.

