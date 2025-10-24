Política

Ejecutivo firmará decreto para que deudores en UR regularicen su situación ante la ANV

El Poder Ejecutivo firmará un decreto para que los deudores en unidades reajustables (UR) puedan regularizar su situación y acceder a beneficios, según anunciaron este viernes las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

Esta norma permitirá a estas personas acreditar ante el organismo que están al día con el pago de sus tributos, requisito necesario para acceder a los beneficios previstos en la Ley N.º 20.237 y sus modificativas.

“La ley, aprobada en 2023, establece un régimen especial para la reestructura y regularización de deudas hipotecarias en UR. La normativa prevé distintas opciones de refinanciación o cancelación, con beneficios que dependen del nivel de cumplimiento y del tipo de crédito”, indica el comunicado del Ministerio de Vivienda.

El presidente de la Agencia, Claudio Fernández, explicó, además, que los deudores contarán con asesoramiento y comunicación personalizada para poder tomar decisiones informadas y ajustadas a su situación particular. “Se trata de acompañar a cada familia con información clara, completa y específica sobre su caso”, agregó.

Una vez firmado el decreto, los deudores podrán acceder a toda la información a través del sitio web de la ANV.

Fernández destacó que este avance es resultado de un trabajo inédito realizado por el organismo para el tratamiento de los deudores en UR. “Se analizaron los créditos en forma exhaustiva y se definieron las vías para canalizar las opciones de adhesión o desistimiento a la ley”, indicó.

