Ejecutivo emitió decreto que impide dar libreta de conducir a quienes tengan multas

Política

Montevideo Portal

El gobierno presentó una modificación de un decreto de la anterior administración liderada por Luis Lacalle Pou y no autorizará a las personas que tengan multas o convenios pendientes a recibir una nueva libreta de conducir.

Esta modificación es del artículo 5° del decreto que fue aprobado el 3 de octubre de 2023 y refuerza el criterio de que la reimpresión de la libreta quedaba pendiente al pago efectivo de la sanción económica, dado que ahora se precisará la confirmación del pago de lo adeudado.

Según el nuevo texto, al que accedió Montevideo Portal, los plazos de suspensión “se extenderán hasta la verificación del pago total de la multa o la cancelación total del convenio que la financió”.

Además, el decreto establece de forma expresa que “en ningún caso se habilitará o emitirá un nuevo permiso de conducir hasta que se verifique el pago total de la multa mencionada”.

Montevideo Portal