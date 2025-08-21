Política

Ejecutivo dispuso un impuesto a las apuestas: ¿de cuánto es y en qué consiste?

Montevideo Portal

El Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que dispone un impuesto a las apuestas, sea a través de “máquinas electrónicas de juegos de azar o de apuestas automáticas de resolución inmediata”.

El decreto del Ministerio de Economía y Finanzas —firmado por su titular, Gabriel Oddone, y el presidente de la República, Yamandú Orsi— establece “conveniente estructurar […] las normas reglamentarias para la liquidación” de este tributo.

De esta manera, se entiende al hecho generador del impuesto como cada apuesta en dinero, sin importar el medio en que se lleve a cabo (es decir sea en forma de fichas, monedas, billetes, dinero electrónico “u otros instrumentos similares que permitan materializarla”).

La norma establece que cada establecimiento que “explote el juego” en las modalidades referidas anteriormente deberá trasladar a la Dirección General Impositiva (DGI) el monto establecido para el impuesto.

Al respecto, se fijó en 0,75% del total de la apuesta como la tasa del tributo a pagar.

El MEF designó que la apuesta será “la suma en dinero originalmente arriesgada por el apostador, sin considerar las sucesivas ganancias que se generan a lo largo del ciclo del juego”. Será, pues, la DGI quien administre este impuesto; será este organismo quien liquide el tributo “en los términos y condiciones que establezca”.

