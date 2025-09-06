Ejecutivo convocó a instancia tripartita por cierre de planta de Conaprole en Rivera

Montevideo Portal
El próximo lunes 8 de setiembre, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Industria, Energía y Minería (MIEM) y Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) recibirán a la empresa Conaprole, junto con la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y el PIT-CNT, en una instancia tripartita tras el cierre de la Planta N° 14 en Rivera.
La reunión se convoca luego de que la empresa decidiera el “cierre inmediato y definitivo de la planta n° 14 de Rivera”, tras meses de negociaciones con el sindicato y el MTSS.
Ante esta situación, la AOEC anunció en un comunicado, al que accedió Montevideo Portal, que en la mañana del lunes, previo a la instancia tripartita, realizará una reunión de “forma extraordinaria” en su directiva para “analizar y definir” lo que se va a “trasladar” a la mesa de negociación.
Además, la agrupación sindical convocó a una asamblea general para el 11 de setiembre, donde el único punto del día será la situación de la Planta N° 14 de Rivera.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]