Ejecutan a un hombre en La Teja y la Policía encuentra más de 40 vainas

Un homicidio con características de ejecución sacudió la madrugada de este viernes el barrio La Teja, en Montevideo. Pasada la 01.00, vecinos alertaron a la Policía sobre disparos en la intersección de Inclusa y Heredia, donde los efectivos encontraron a un hombre desplomado sobre el pavimento.
El herido fue trasladado inmediatamente, en un patrullero, hacia un centro asistencial, donde falleció. Aún no ha sido identificado, según informó la Policía.
Una escena con más de 40 disparos
Al relevar el lugar, los efectivos hallaron más de 40 vainas de arma de fuego, un indicio claro de la magnitud del ataque. Algunos impactos alcanzaron columnas, árboles y fachadas de la cuadra, lo que sugiere que la víctima fue atacada con una ráfaga sostenida.
Investigación en curso
La Policía trabaja para identificar al hombre y reconstruir la secuencia del ataque. La escena y la cantidad de disparos hacen pensar en un ajuste de cuentas o un ataque dirigido, aunque por ahora no se descarta ninguna línea de investigación.
El caso está a cargo de Homicidios y Policía Científica, que continúan levantando evidencia y analizando cámaras de la zona.
