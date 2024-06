Efecto bowling: coche a altísima velocidad embiste de atrás a cuatro motos

Un terrible accidente ocurrido en India se transformó en un fenómeno viral debido al explícito y crudo registro de una cámara de videovigilancia.

Según informara el periódico local Financial Express, el hecho ocurrió sobre el mediodía del pasado 2 de junio en la localidad de Kolhapur, en el oeste del país.

Tal como se precia en las imágenes, un automóvil que circula a alta velocidad y fuera de control embiste a cuatro motociclistas. El vehículo prosigue su marcha hasta que impacta en un coche estacionado y queda detenido.

La fuerza del impacto arrojó a los motociclistas y a sus acompañantes a varios metros de distancia. El video muestra cómo otras dos motocicletas se libran por centímetros de ser arrolladas por el auto.

De acuerdo con el citado medio, tres de los embestidos perdieron la vida y otros seis sufrieron heridas. El conductor del auto es un hombre de 72 años, quien habría sufrido una descompensación al volante. En esa circunstancia perdió el control del auto, y uno de sus pies permaneció sobre el acelerador.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

VIDEO | Three people were killed and several others injured after a speeding car plowed into several vehicles at the Cyber Chowk intersection in Maharashtra's Kolhapur earlier today. The harrowing incident was caught on the CCTV installed nearby.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/LfH34b8feo