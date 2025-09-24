Efecto Temu: jugueteros estiman pérdida de 160 puestos de trabajo por compras en exterior

Economía

El sector empresarial continúa exponiendo el impacto del denominado “efecto Temu” en Uruguay tras una explosión de las compras al exterior por el mecanismo de franquicias desde la irrupción de la plataforma china, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) regulará a través de un nuevo impuesto.

Federico Gerwer, presidente de la Asociación de Jugueteros del Uruguay, advirtió que las compras de Temu impactaron de forma negativa en el sector, que se traduce en la pérdida de entre 140 y 160 puestos de trabajo y en el cierre de sucursales de una de la cadena de jugueterías más grandes del país.

En diálogo con MVD Noticias, Gerwer sostuvo que “la segunda cadena de jugueterías más grande de país, del año pasado a la fecha lleva cerradas la mitad de las sucursales”. “Es un número bastante importante, que nos viene llamando bastante la atención”, expresó.

Asimismo, el presidente del gremio de jugueteros estimó que los locales emplean entre tres o cuatro personas en promedio, por lo que “entre 140 y 160 puestos de trabajo dejaron de existir”.

“Entre esos puestos, está el dueño de esa tienda, que muchas veces es el trabajador que, hasta hace más horas, cubre todos los horarios, está atrás del mostrador. Es un empleado más, que perdió su empleo con la gravedad, además, que tiene que reconstruirse y buscar una nueva vocación o salir al mercado laboral después de haber tenido su tienda por 30 años”, sostuvo Gerwer.

En agosto, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que “está previsto” introducir tributos a las compras desde el exterior con plataformas como la china Temu, para “igualar en materia tributaria el tratamiento de la compra final”. Oddone aclaró que esto aplicará para compras que vengan fuera de Estados Unidos, pues en ese caso ya funciona el TIFA (Trade and Investment Framework Agreement).

Esto se llevará a cabo a través de la “introducción del IVA”, a la par de un “aumento” de franquicias que está siendo evaluado, con respecto a “elevar algo” el monto máximo de US$ 200.