Eduardo Preve se amparó en derecho a no revelar su fuente al declarar en Fiscalía

Política

Montevideo Portal

El ex fiscal de Corte Jorge Díaz realizó este martes declaraciones como abogado de defensor del director de los informativos de TV Ciudad, Eduardo Preve, y señaló que el periodista fue “citado en calidad de testigo” a Fiscalía.

Díaz diferenció que, en ese contexto, “una cosa es ser citado en calidad de testigo y otra en calidad de imputado”.

Preve fue citado por el fiscal Gilberto Rodríguez tras una denuncia realizada por el director de Inteligencia, Álvaro Garcé, luego de que se filtrara información confidencial brindada en una comisión bicameral del Parlamento y que fue divulgada por el jerarca de TV Ciudad.

“La actividad de Preve fue estrictamente la de obtener una información y realizar los chequeos cruzados correspondientes para determinar la fidelidad de esa información. Luego lo publica, al confirmar que ese documento era fidedigno y de interés público. No hizo otra cosa que cumplir con la tarea de un periodista. Por tanto, esos hechos que están en conocimiento del fiscal ameritaron que fuera citado en calidad de testigo. Esto significa que Preve no va a ser nunca imputado por su conducta, lo que nos da tranquilidad de espíritu en un Estado democrático”, aclaró Díaz.

En esta línea, el ex fiscal de Corte dijo que. “como testigo”, Preve fue interrogado sobre el origen del documento, pero se amparó en “la reserva y el secreto de su fuente”.

La Ley 16.099 (Ley de Prensa-Libertad en los medios de comunicación) establece en su artículo primero que “los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de comunicación”.

“Por tanto, no dio información que permita identificar el origen de la información, salvo algunas cuestiones genéricas respecto a algunas publicaciones en Twitter que no permiten identificar de ninguna manera cuál es la fuente. No se le pidió entregar teléfono ni el documento original ni nada por el estilo. El día que un periodista revele directo o indirectamente una fuente estaría firmando su certificado de defunción como periodista. Se estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Está bien que Preve haya sido citado en calidad de testigo porque su conducta no fue delictiva”, señaló Díaz.

Y agregó: “Está amparado en el cumplimiento de la ley y tampoco se trata de una conducta atípica. El documento que se termina publicando no revela ningún secreto de Estado ni significa un riesgo real o inminente para la seguridad nacional”.

Montevideo Portal