Eduardo Lust dijo que “Cabildo Abierto es Manini”: “Es un proyecto personal” del senador

Política

El diputado opinó que sería una “falta de lealtad” hacia el líder cabildante que el partido presentara proyectos y él no los apoyara.

El diputado por Cabildo Abierto Eduardo Lust dialogó este jueves sobre su repentina salida de la fuerza política que lidera el senador Guido Manini Ríos y, en primer lugar, aseguró que se va por “respeto” al partido.

“Es un partido que me permitió incursionar en política de forma directa, entré con un perfil que era conocido, no es el perfil de Cabildo, que tiene otro perfil tan legítimo como cualquiera”, señaló en declaraciones a Primera mañana de radio El Espectador, y se preguntó qué pasaría si la fuerza tuviera como primer candidato al senador Guillermo Domenech o a Raúl Lozano.

“Entonces, la figura desequilibrante es Manini Ríos, sin duda, entonces es un proyecto personal de Manini y al ser un proyecto tan personal del senador (en mi visión) me parece una falta de lealtad que Cabildo Abierto presente determinados proyectos y yo los vote en contra o no los pueda defender”, apuntó.

“Hasta este momento, usted tiene que tener en cuenta que el 90% de los proyectos que aprueba el Poder Legislativo son iniciativas del Poder Ejecutivo, y trabajamos mucho en esos proyectos, pero de iniciativa propia de los legisladores hay un 10% que llega a su aprobación”, agregó.

Consultado sobre si se irá del partido solo o con dirigentes barriales, el representante dijo que tiene un grupo de dirigentes del interior del país y de Montevideo que le plantearon su disposición para formal algo nuevo, así como referentes ambientales que también quieren incursionar en la política.

“Vamos a salir a la cancha con muy pocas probabilidades porque es difícil armar un partido sin recursos, en poco tiempo, pero estamos grandes, si no salgo mañana no me cambia la vida porque tengo hijos grandes, una vida recorrida y, bueno, quisiera probar a ver qué suerte tenemos con este proyecto. Si nos va bien, nos va bien, y si nos va mal nos irá mal y diremos que tal vez nos podríamos haber quedado en la comodidad de Cabildo”, reflexionó.

Finalmente, Lust reconoció que “Cabildo [Abierto] es Manini [Ríos]” y comentó que los que le hicieron ver eso fueron los senadores Lozano y Domenech. En este sentido, explicó que ese comentario sobre la equivalencia de Manini y su fuerza política no es una “crítica”, sino que es un hecho de la realidad.

“Manini impulsa a todos los legisladores, pero eso es algo que se da naturalmente. No puede transformar algo en otra cosa”, concluyó.