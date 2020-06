Eduardo Botinelli: “En términos de posicionamiento, la pandemia al gobierno le vino bien”

Política

El sociólogo y director de la consultora Factum, Eduardo Botinelli se refirió a los primeros cien días del gobierno de Luis Lacalle Pou. Según dijo en diálogo con Radio Uruguay, la pandemia de COVID-19 hizo que estos primeros cien días sean "incomparables a otras presidencias". "Está marcado completamente por la pandemia del coronavirus y ha llevado a tomar decisiones, dilatar decisiones o cambiar planes", aseguró inicialmente.

En ese sentido, dijo que en el primer momento estaba previsto un vocero presidencial, cargo que ocuparía el director de la oficina de comunicación Aparicio Ponce de León, sin embargo, para el sociólogo, terminó siendo una comunicación mucho más intensa, con la aparición de figuras como Álvaro Delgado y una presencia "cotidiana" del presidente, "que no es lo que estaba previsto".

Consultado sobre la aparición de Álvaro Delgado como una figura no esperada en las conferencias, Botinelli dijo que se posicionó "muy fuertemente" en términos de conocimiento porque, a pesar de ser una figura de un alto nivel en términos políticos, "no tenía el nivel de conocimiento que tienen otros". No obstante, Botinelli destacó que, gracias a su capacidad de comunicación, "se le valora una transmisión de certezas y tranquilidad del manejo de una situación que fue muy valorada por la población".

"De hecho, el propio gobierno lo captó de esa forma porque también potenció su figura y lo mantuvo en la primera línea dando un poco de descanso al presidente", agregó el especialista.

Consultado sobre si se le puede seguir llamando luna de miel a este período y si aplica. Botinelli sostuvo: "Es una luna de miel atípica. Sí aplica e incluso creo que se potencia. Es decir, en cierta forma desde el propio comienzo de la crisis sanitaria, del manejo que hizo el gobierno, más lo que veíamos que pasaba en el exterior y las medidas que se tomaron, fue un conjunto de elementos que llevó a que esa luna de miel fuera un poco más profunda. En el sentido de que votantes de la oposición dieron un periodo de tregua mayor, o en mayor proporción de lo que se podía esperar inicialmente, y que no estamos tan acostumbrados"

Finalmente, Botinelli dijo que, "en términos de imagen, de posicionamiento y de aprobación de la opinión pública, la pandemia al gobierno le vino bien". "La imagen del presidente se ve fortalecida, no solamente por la crisis sanitaria, sino porque ha sido exitoso el manejo de la crisis. Por lo menos, hasta el momento, venimos siendo uno de los países que mejor maneja la crisis sanitaria. Entonces, desde ese punto de vista, sin dudas que hay un fortalecimiento de la imagen de gobierno y presidencial", señaló.