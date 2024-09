Edmundo González Urrutia dijo que su exilio es “un gesto que tiende la mano a todos”

Internacionales

Montevideo Portal

El candidato de la oposición en Venezuela, Edmundo González Urrutia, manifestó este lunes que la decisión de abandonar su país y exiliarse en España debe tomarse como “un gesto que tiende la mano a todos” y espera que “como tal sea correspondido”.

“Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, dijo en un comunicado difundido a través de su perfil de la red X.

“Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela”, agregó el opositor venezolano.

Comunicado oficial a la opinión pública nacional e internacional: pic.twitter.com/TTPUQciV0Q — Edmundo González (@EdmundoGU) September 9, 2024

En su declaración, González Urrutia hizo un llamado a la “política del diálogo” y pidió que “solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para el futuro” de Venezuela, algo en lo que seguirá “comprometido”.

También dijo que la libertad de los presos políticos es su “gran prioridad” y una “exigencia irrenunciable”.

El antichavista llegó a Madrid este domingo, tras pedir asilo al considerar que en Venezuela sufría persecución política y judicial después de las presidenciales del 28 de julio, cuya victoria fue otorgada por el Consejo Nacional Electoral a Nicolás Maduro, aunque la comunidad internacional alertó sobre fraude en estos comicios.

En su comunicado, González Urrutia agradeció “profundamente” al Gobierno de España haberle dado protección, así como a la embajada de Países Bajos en Venezuela, donde estuvo refugiado durante varias semanas.

Con información de EFE.

Montevideo Portal