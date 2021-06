Ediles del PN interpelarán a Cosse por “utilización de la IM como plataforma política”

Política

Ediles del Partido Nacional recibirán a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, el próximo viernes 25 de junio tras hacer un llamado a sala en régimen de interpelación, informó el edil nacionalista Diego Rodríguez a Montevideo Portal. Dijo que este llamado a sala es para que "explique a todos los montevideanos el porqué de la utilización de la Intendencia de Montevideo como plataforma política".

"Cabe recordar aquellos hechos donde a la intendenta se la pudo ver muy emocionado en un comité de base del Frente Amplio, donde esta fuerza política recibía donaciones para aquellos uruguayos que están en una situación compleja por la pandemia y donde leía cartitas alusivas a la fuerza política y manifestaba que iban a ser donadas por parte de la IM", dijo Rodríguez a Montevideo Portal.

"También hay que recordar aquella pintada en un cementerio público, en el cementerio de La Teja, el mural de Tabaré Vázquez en donde claramente se violan los mandatos que tiene que hacer un intendente, en este caso, hacer política partidaria no corresponde. Un tema son los militantes y otra cosa es una jerarca, donde claramente se aparta de lo que son sus funciones, que por otra parte viola el digesto que tiene que respetar como primera mandataria de Montevideo al hacer pintadas en muros públicos que están completamente prohibidos", agregó.

Asimismo, el edil del PN agregó "el tema de Tv Ciudad", que consideró "muy importante" ya que se utilizó un canal público con los recursos de los montevideanos "para hacer política partidaria". Rodríguez recordó el día en que se puso una pantalla gigante en la explanada de la IM el 1° "para hacer un contra gobierno".

El edil sostuvo que hay un "sinfín" de hechos que marcan que Cosse "se está apartando de lo que son sus funciones".

"Por eso desde el PN no lo vamos a dejar que sigan sucediendo porque es la intendenta de todos los montevideanos y no la intendenta de los frenteamplistas. Me parece sano, me parece que está bueno que concurra a sala para que dé explicaciones no solamente al cuerpo legislativo, sino que a todos los montevideanos para que sepa que este tipo de cosas no lo vamos a permitir porque viola los mandatos que debe ejercer una jefa comunal", aseguró.

Finalmente, dijo: "Vemos que los problemas de Montevideo no son resueltos. Los pozos siguen estando, lo mismo que la iluminación y el saneamiento, los tributos que aumentan, un montón de cosas que tiene que hacer la intendencia que está completamente omiso, que se dedica más a hacer un contra gobierno, que a realizar las gestiones de intendenta.

