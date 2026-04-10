Política

Edila nacionalista que se fue de la Lista 22 recibió apoyo de otros blancos: “Es natural”

Montevideo Portal

Ediles nacionalistas de varias agrupaciones respaldaron a su colega Laura Soto luego de que desde la Lista 22 del Partido Nacional pidieran que renunciara a su banca en la Junta Departamental de Montevideo.

Tal como informáramos, Soto resolvió continuar su actividad política como independiente, lo que modifica el equilibrio interno de la bancada blanca.

Ante este hecho, desde Espacio 40, Lista 404, Aire Fresco, Lista 71, Lista 5 y Por la Patria emitieron un comunicado en el que reconocieron “el trabajo realizado hasta ahora” por la curul. “Debemos continuar respaldando su trabajo como legisladora departamental independiente, en base a los principios y valores del Principio Nacional”, reza el documento, al que tuvo acceso Montevideo Portal.

“Es natural que en el devenir de la vida política puedan producirse reconfiguraciones en la geografía partidaria. Estas forman parte de la dinámica democrática, siempre que se den desde el respeto, la responsabilidad y la convicción de seguir aportando al proyecto común por encima de los sectores y las agrupaciones”, indicaron los ediles blancos.

Los legisladores departamentales de la oposición se mostraron “convencidos” de que el objetivo “sigue siendo el mismo”, que es “trabajar por Montevideo y consolidar un proyecto representativo de la ciudadanía”.

La salida de Soto deja a la Lista 22 con dos ediles —Nicolás Hernández y Joaquín Campos— y agrega incertidumbre sobre el posicionamiento del sector en la Junta.

Hasta ahora, este grupo había sido uno de los más proclives dentro del Partido Nacional a analizar los fideicomisos impulsados por el intendente Mario Bergara, que busca aprobar financiamiento por unos US$ 300 millones.

Para avanzar con esos proyectos, la Intendencia necesita alcanzar una mayoría especial y sumar al menos cuatro votos adicionales a los del Frente Amplio. En ese escenario, la reconfiguración de la Lista 22 introduce dudas sobre el respaldo que podría conseguir el oficialismo.

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