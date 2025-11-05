Edila del FA de Tacuarembó denunció haber sido agredida por un compañero de bancada

Política

Una edila del Frente Amplio de Tacuarembó denunció ante la departamental de la fuerza política una agresión que sufrió de parte de un compañero de bancada en el edificio donde funciona la Junta Departamental.

Según informaron fuentes de la coalición de izquierda a Montevideo Portal, el hecho habría sido perpetrado por un curul perteneciente a la lista 76 (Progresistas) y la denunciante es del Movimiento de Participación Popular (MPP), quien acreditó el hecho mediante fotos en las que se puede observar un hematoma en su brazo izquierdo.

La situación fue elevada a los organismos nacionales del Frente Amplio para su tratamiento y el estudio de posibles sanciones para el responsable. La presidenta de la departamental de Tacuarembó, Isabel Rodríguez, dijo que ya se activó el protocolo estipulado para este tipo de situaciones.

“El Frente Amplio tiene una postura muy firme desde sus principios y en sus bases programáticas y tiene también mecanismos y protocolos para actuar en situaciones de violencia. Es en haras de eso que hemos generado este proceso, que seguramente tendrá un tiempo de reflexión y análisis”, dijo la referente en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Rodríguez comentó que la denunciante relató que la agresión física se dio en el ambulatorio del recinto y no en la sala del plenario. “Nos parece una agresión grave y rechazamos totalmente este tipo de conductas”, agregó.

Consultada sobre la eventual elevación del caso a la Justicia, la presidenta departamental de la fuerza política señaló que, por el momento, se han puesto “a la orden” de la denunciante y van a “respetar” y “apoyar” las decisiones que ella tome al respecto.

